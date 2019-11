Przed sądem w Bobigny we Francji odbyła się pierwsza rozprawa w procesie reżysera Luca Bessona. Twórca takich filmów jak “Leon zawodowiec” i “Piąty element” oskarżony jest o wyrzucenie z pracy przebywającej na zwolnieniu lekarskim swojej asystentki.

Luc Besson nie pojawił się w sądzie. Prokurator oskarżył go o "dyskryminację ze względu na stan zdrowia". Wyjaśnił, że asystentka reżysera, która pracowała w należącej do niego wytwórni filmowej EuropaCorp, kilka razy prosiła swojego szefa o urlop. Gdy nie dostała na to zgody, postanowiła wziąć zwolnienie lekarskie i została zwolniona z pracy.



Mamy do czynienia z przypadkiem, gdy pracownik jest nękany i zwalniany z powodu zwolnienia chorobowego, co stanowi dyskryminację - oświadczył prokurator Mathieu Brule.



Luc Besson uznaje postępowanie swojej asystentki za nieuczciwe. Reżyser nie przyznaje się do winy. Reprezentujący go w sądzie Arnaud de Senilhes powiedział, że Besson nie zwolnił swojej asystentki dlatego, że była chora, ale dlatego, że wzięła zwolnienie lekarskie, aby korzystać z niego jak z urlopu.

Jakiej kary oczekuje prokuratura?



Prokuratura domaga się dla Bessona kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywien w wys. 30 tys. euro dla reżysera i 50 tys. euro dla EuropaCorp. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 8 stycznia 2020 roku.



To nie jedyne sądowe problem Bessona. Na początku listopada ruszył proces, w którym federacja łowiecka w departamencie Orne żąda od niego zwrotu 122 tys. euro jako rekompensaty poniesionych wydatków na odszkodowanie dla tamtejszych rolników za szkody na ich polach, wyrządzone przez jelenie, żyjące m.in. w lasach na posiadłości reżysera.



O wiele poważniejsza sprawa toczy się w Paryżu. Na początku października tamtejszy sędzia śledczy wznowił dochodzenie w sprawie wielokrotnego gwałtu, o który reżysera oskarża jego była dziewczyna - Sand Van Roy.