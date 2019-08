Rosyjskie myśliwce Su-27 odpędziły NATO-wski samolot bojowy F-18, który nad międzynarodowymi wodami Bałtyku usiłował zbliżyć się do maszyny z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu - podała agencja TASS.

Samolot z ministrem Szojgu na pokładzie leciał w eskorcie dwóch myśliwców Su-27 lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej z Kaliningradu do Moskwy. Nad międzynarodowymi wodami Bałtyku usiłował zbliżyć się do niego samolot F-18 sił NATO, jednak rosyjscy piloci nie pozwolili mu podlecieć blisko do maszyny - przekazała TASS.

Agencja poinformowała, że Szojgu w Kaliningradzie uczestniczył w ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę filii szkoły morskiej im. admirała Nachimowa.