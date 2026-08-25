Rosyjska nieruchomość w pobliżu szwedzkiej bazy. Wojsko podjęło decyzję

RMF24

Szwedzkie siły zbrojne złożyły wniosek o wywłaszczenie nieruchomości należącej do obywatela Rosji, położonej tuż przy wejściu do strategicznej bazy marynarki wojennej na wyspie Muskoe. Sprawa od miesięcy budzi kontrowersje.

Wojsko podkreśliło w komunikacie, że działka na wyspie - jedyna, do której armia obecnie nie ma dostępu - „oferuje wyjątkowe warunki do wzmocnienia obrony bazy Muskoe, zwłaszcza przed dronami”.



Szef sztabu, gen. Carl-Johan Edstroem, zaznaczył że „posiadanie nieruchomości przez osobę z rosyjskim obywatelstwem nie sprzyja Szwecji ani NATO, jest za to korzystne dla Rosji”. Przypomniał, że wyzwaniem jest rozwój stosowanych przez Rosję dronów, zarówno powietrznych, jak i morskich.

Do kogo należy nieruchomość?

Sprawę już wcześniej opisały szwedzkie media. Wiadomo, że dom z działką przy linii brzegowej w archipelagu sztokholmskim na wyspie Muskoe kupił w 2017 roku powiązany z Kremlem rosyjski biznesmen Stanisław Aleszczenko.

Pod skałami wyspy Muskoe znajduje się tajna w okresie zimnej wojny baza szwedzkiej marynarki wojennej. W 2019 r. siły zbrojne Szwecji powróciły w to miejsce.

Rosjanie twierdzą, że nic nie wiedzieli



Szwedzkie Radio podało, że sąd nakazał Rosjaninowi zapłatę 700 mln koron (ok. 64 mln euro) należnego podatku. Mężczyzna utrzymywał, że nie mieszka w Szwecji. Formalnie nieruchomość, rozbudowana do powierzchni 600 m kw., należy do jego żony Tatiany Sazonowej. Kobieta w rozmowie z mediami twierdziła, że nie wiedziała, że dom znajduje się przy obiekcie wojskowym.



Marynarka wojenna opuściła bazę w Muskoe w 2004 roku, gdy szwedzkie władze zdecydowały o zmniejszeniu wydatków na wojsko, co argumentowano spadkiem poziomu zagrożenia. We wnętrzu skał utrzymywano działania związane z obronnością, m.in. funkcjonowała tam stocznia prowadzona przez koncern zbrojeniowy Saab. Baza pozwala okrętom wpłynąć do jej wnętrza, dzięki czemu są niewidoczne z powietrza. Wyspa połączona jest z lądem tunelem, z którego korzysta także ludność cywilna.



Rząd Szwecji w czerwcu zlecił sędziemu Sądu Najwyższego sporządzenie ekspertyzy na temat prawnych możliwości przejmowania przez skarb państwa należących do cudzoziemców obiektów w pobliżu baz wojskowych. Minister obrony Pal Jonson mówił wówczas o „nowych narzędziach, w przypadku podejrzenia wykorzystywania nieruchomości np. do planowania sabotażu lub szpiegowania”.