Do co najmniej 106 wzrosła w piątek liczba ofiar śmiertelnych powodzi w dwóch landach na zachodzie Niemiec: Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie - wynika z danych policji i miejscowych władz. To jedna z największych katastrof naturalnych w Niemczech. Po ulewnych deszczach potoki zamieniły się w rwące rzeki i wyrządziły szkody w wielu niemieckich miejscowościach. Zniszczenia są gigantyczne.

REKLAMA