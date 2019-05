Od 19 kwietnia na Zachód z Rosji rurociągiem „Przyjaźń” zaczęła płynąć zanieczyszczona chlorkami ropa. Teraz, odbiorcy tego surowca chcą odszkodowań. Przykładem nadmiernych żądań, według rosyjskich mediów, ma być Polska.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem "Przyjaźń" płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Polski PERN 24 kwietnia wstrzymał odbiór z białoruskiego systemu przesyłowego, a dzień później analogiczną decyzję podjęła ukraińska Ukrtransnafta. W efekcie Rosjanie wstrzymali przesyłanie ropy płynącej "Przyjaźnią" do Europy Wschodniej i Niemiec. Tym samym surowiec przestał płynąć do czterech rafinerii: w Płocku, Gdańsku i do dwóch niemieckich: w Schwedt należącej do firm Rosneft Deutschland i Shell Deutschland, a także w Leunie, której właścicielem jest Total.

We wtorek płocki koncern poinformował, że wznowiono dostawy dobrej gatunkowo ropy rurociągiem "Przyjaźń" do należącej do Orlenu rafinerii w Litvinovie w Czechach.

Rosjanie zgadzają się jedynie na sprawiedliwą rekompensatę realnych wydatków poniesionych w związku z sytuacją. Według przecieków, od Rosji żąda się obniżki cen nawet o 20 dolarów za baryłkę. Przykładem nadmiernych żądań ma być Polska. "10 czerwca czysta ropa ma pojawić się na polskiej granicy, ale Warszawa żąda odszkodowań" - twierdzi cytowany przez dziennik Kommirsant Siergiej Andropow, wiceprezes Rosnieftu.

Polska strona: domagamy się odszkodowania, które pokryje nasze koszty

Domagamy się odszkodowania, które pokryje wszystkie koszty przysyłania do nas zanieczyszczonej ropy - tak polska strona komentuje pojawiające się od rana w rosyjskich mediach zarzuty o to, że nasz kraj chce zbyt wiele pieniędzy za rosyjskie problemy z rurociągiem Przyjaźń.

Konflikt może zostać rozwiązany w w poniedziałek w samo południe. Wtedy w centrum Moskwy spotkają się przedstawiciele Polski, Rosji, Niemiec i Białorusi, a więc wszystkich krajów, przez które syberyjska ropa jest tłoczona rurociągiem "Przyjaźń".

Polska domaga się tam odszkodowania za przerwanie dostaw. Domaga się także sfinansowania oczyszczenia ropociągów, w którym wciąż znajduje się zanieczyszczona ropa.

Rosjanie cały czas robią problemy i przekonują, że to Polska nie chce współpracować. Od porozumienia zależy to, czy około 10 czerwca rosyjska ropa znowu zacznie do nas płynąć.