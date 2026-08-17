Rosja rozbudowuje bazy dronów. Warszawa w ich zasięgu

RMF24

Rosja ma rozwijać sieć co najmniej 10 baz wyposażonych w nowe wyrzutnie dronów dalekiego zasięgu - podał brytyjski dziennik „Daily Telegraph”. Według gazety, wykorzystanie najnowszych rosyjskich bezzałogowców z części zidentyfikowanych lokalizacji mogłoby teoretycznie umożliwić atak na cele w Warszawie.

Dziennikarze śledczy „Daily Telegraph” przeanalizowali ujawnione dokumenty oraz zdjęcia satelitarne. Na ich podstawie wskazali 59 nowych szyn startowych, rozmieszczonych w pobliżu rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą.

Szyny mają służyć do startu dronów o stałych skrzydłach i zastępować tradycyjne pasy startowe. Według danych wywiadu ze źródeł otwartych, siedem z co najmniej 10 zidentyfikowanych baz było już wykorzystywanych podczas nalotów na Ukrainę.

Eksperci firmy DroneSec, cytowani przez gazetę, ocenili, że około 20 wyrzutni ma większą długość. Ma to wskazywać, że mogą być przeznaczone dla najnowszych rosyjskich dronów uderzeniowych o dalekim zasięgu.

Rosja modernizuje drony typu Shahed

Moskwa rozwija własne wersje irańskich dronów Shahed oraz wprowadza szybsze konstrukcje, które - jak podał „Daily Telegraph” - mogą razić cele oddalone nawet o 1000 kilometrów.

Brytyjski dziennik zaznaczył, że użycie nowszych modeli z części opisanych baz dawałoby Rosji możliwość przeprowadzenia ataku na Warszawę. Gazeta jednocześnie podkreśliła, że nie ma przesłanek, by Rosja przygotowywała obecnie takie uderzenie.

„Nie ma żadnych przesłanek wskazujących, że Rosja planuje taki atak, ale przywódcy NATO przygotowują się na ewentualny konflikt w przyszłości” - napisał „Daily Telegraph”.

Obawy o prowokacje i infrastrukturę krytyczną

Gazeta przypomniała, że przedstawiciele europejskich i amerykańskich służb wywiadowczych ostrzegali wcześniej przed możliwością rosyjskich prowokacji na terytorium Polski. Wśród rozważanych scenariuszy wymieniano m.in. działania pod fałszywą flagą, przypisywane Ukrainie, a także potencjalne ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną.

Według „Daily Telegraph” nawet starsze warianty rosyjskich bezzałogowców mogłyby teoretycznie dolecieć do Wielkiej Brytanii. Dziennik ocenił jednak, że próba ataku z opisanych baz najprawdopodobniej zostałaby udaremniona.