„Krab” wychodzi z cienia. Młody Castro chce rozmów z Trumpem

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Raul Guillermo Rodriguez Castro, wnuk byłego prezydenta Kuby Raula Castro, oświadczył w wywiadzie dla „USA Today”, że jest gotów podjąć negocjacje z USA, w tym z prezydentem Donaldem Trumpem, w sprawie przyszłości Kuby. Dodał, że Hawana jest skłonna uwolnić więźniów politycznych. Według „USA Today” najstarszy wnuk Castro, jest od lat przygotowywany do roli przywódcy

Mogę negocjować z każdym (przedstawicielem) wyznaczonym przez Stany Zjednoczone (...). Jeśli nadarzy się okazja, także z Trumpem - powiedział Rodriguez Castro w wywiadzie dla „USA Today”. Zaznaczył, że władze w Hawanie są gotowe uwolnić, po spełnieniu określonych warunków, „osoby uznane za więźniów politycznych”. Zastrzegł jednocześnie, że nigdy nie poświęci zasad kubańskiej rewolucji z 1959 roku ani suwerenności narodu.

Najstarszy wnuk Raula Castro

Castro, nazywany „El Cangrejo”, czyli „Krab”, jest najstarszym wnukiem Raula Castro, synem nieżyjącego gen. Luisa Alberto Rodrigueza Lopeza-Calleji, który kierował państwowym koncernem GAESA. Choć nie pełni żadnej oficjalnej funkcji i rzadko pojawia się w mediach państwowych, „USA Today” ocenia, że od lat przygotowywano go do roli przywódcy.

Według dziennika Castro utrzymuje kontakty z wysokimi rangą przedstawicielami administracji USA, w tym z sekretarzem stanu Marco Rubio, który jest synem kubańskich imigrantów, a także z amerykańskim biznesem i osobami związanymi z Białym Domem. Jednocześnie młody Castro nie został objęty amerykańskimi sankcjami, które administracja Trumpa nałożyła na dziesiątki firm powiązanych z kubańskimi władzami oraz przedstawicieli reżimu, w tym na prezydenta Miguela Diaza-Canela.

„Krab” przyszłym przywódcą Kuby?

Zdaniem dyrektora wykonawczego niezależnej organizacji kubańsko-amerykańskich liderów Cuba Study Group Ricarda Herrera, administracja Trumpa założyła, że Rodriguez Castro będzie pośredniczyć w zmianach gospodarczych i politycznych na wyspie.

Jak oświadczył w rozmowie z dziennikiem Castro, Hawana podjęła się znaczących i historycznych reform gospodarczych. 18 czerwca kubański parlament przyjął pakiet szeroko zakrojonych reform, wprowadzających elementy wolnego rynku do socjalistycznego modelu gospodarczego. Według „USA Today” środki te miał przeforsować, dzięki swoim wpływom, Rodriguez Castro.

„Rodriguez Castro może, ale nie musi, dotrzeć na sam szczyt struktury władzy na Kubie. Może nie uda mu się osiągnąć porozumienia, jakiego oczekują obie strony (Kuba i USA – przyp. red.). Ale w pewnym sensie już sprawuje władzę” - ocenił portal, choć szanse na faktyczne przejęcie władzy przez wnuka byłego prezydenta Kuby budzą wątpliwości.

Zdaniem dyrektorki wykonawczej Centrum Zaangażowania i Rzecznictwa w Amerykach Marii Jose Espinosy Rodriguez Castro „jest uosobieniem Raula Castro i ma dużą władzę, póki żyje jego dziadek”.

Wywiad dla „USA Today” był pierwszą rozmową Rodrigueza Castro z amerykańskimi mediami.