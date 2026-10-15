Rekordowa liczba zabójstw wymusiła zmiany. Otworzyli megawięzienie, by ukrócić przestępczość

Trafi tam 20 proc. osadzonych w kraju
Zakład karny o zaostrzonym rygorze przeciw przestępczości zorganizowanej (CACCO) zainaugurowała prezydentka Kostaryki Laura Fernandez. Znajduje się on w pobliżu stolicy kraju, San Jose, i może pomieścić 5100 więźniów, czyli około 20 proc. wszystkich obecnie osadzonych w Kostaryce.
CACCO zmusi przestępców do zmierzenia się z nowym modelem twardej walki z przestępczością. Kostaryka stanie się światowym wzorem w dziedzinie bezpieczeństwa więzień – powiedziała Fernandez.
Problemy narastały w ostatnich latach
Kostaryka zdecydowała się na zaostrzenie walki z przestępcami, bo w kraju robi się coraz niebezpieczniej. W 2023 roku odnotowano rekordową liczbę 905 zabójstw. W kolejnych latach liczba ta nieco spadła, ale wciąż jest znacznie wyższa niż dawniej. Według władz większość brutalnych przestępstw związana jest z walką gangów o kontrolę nad trasami przerzutu narkotyków i ich sprzedażą.
Wzorem megawięzienie Bukelego
CACCO wzorowane jest na znacznie większym salwadorskim więzieniu CECOT, zbudowanym w ramach kampanii prezydenta Nayiba Bukelego przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym – podał kostarykański dziennik „Tico Times”.
Polityka Bukelego doprowadziła do znacznego spadku wskaźników przestępczości, ale organizacje praw człowieka krytykowały masowe, arbitralne aresztowania, naruszenia prawa oskarżonych do sprawiedliwego procesu i ograniczanie swobód obywatelskich.