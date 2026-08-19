Rekordowa liczba bezdomnych na ulicach. Premier Wielkiej Brytanii ma pomysł, jak rozwiązać ten problem

RMF24

Każdy, kto śpi na ulicy w Anglii, ma do świąt Bożego Narodzenia otrzymać dach nad głową. Taką obietnicę złożył nowo wybrany premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham. Rząd ma przeznaczyć na to 442 mln funtów, czyli ok. 2 mld złotych. O sprawie informuje m.in. niemiecki dziennik Tagesschau.

Burnham objął urząd miesiąc temu, zastępując Keira Starmera. Walkę z bezdomnością uliczną zapowiedział już pierwszego dnia przed siedzibą rządu przy Downing Street w Londynie. Teraz rząd przedstawił konkrety. W całej Anglii mają powstać miejsca w noclegowniach interwencyjnych, a razem z nimi wsparcie mieszkaniowe, medyczne i pomoc w wychodzeniu z uzależnień.

Program opiera się na modelu „A Bed Every Night", który Burnham wprowadzał jako burmistrz Manchesteru. Premier odwołuje się też do akcji z czasów pandemii, gdy w kilka tygodni przeniesiono tysiące bezdomnych do pustych hoteli. Zrobiliśmy to w pandemii, możemy zrobić to znowu, ale potrzeba nas wszystkich. Rząd da pieniądze. Proszę jednak liderów lokalnych społeczności, żeby też zrobili swoje - powiedział Burnham.

Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham przed Downing Street 10 /Shutterstock

Rekord bezdomnych na ulicach

Liczba osób śpiących na brytyjskich ulicach jest najwyższa w historii. Organizacja Shelter szacuje, że bezdomnych w Anglii jest około 382 tysiące. W tej liczbie mieszczą się także rodziny z dziećmi bez stałego lokum i osoby w schroniskach tymczasowych.

Z ogłoszonych dzisiaj 102 mln funtów 8,4 mln trafi do organizacji pozarządowych. Reszta pójdzie na usługi wspierające, w tym opiekę medyczną. Pozostałe 340 mln funtów Burnham ogłosił w już lipcu. Środki pochodzą z części budżetu ministerstwa mieszkalnictwa, która nie została jeszcze rozdysponowana.

Brytyjski rząd zapowiada, że dzięki programowi w ciągu trzech lat powstanie ponad tysiąc stałych mieszkań. Te środki pomogą tysiącom osób zostawić ulicę za sobą - zaznaczyła ministra mieszkalnictwa Angela Rayner. Szefowa Shelter Sarah Elliott nazwała zapowiedź przełomową. Na jesień rząd planuje pierwszy ogólnokrajowy szczyt poświęcony bezdomności ulicznej.