​Popularny reżyser Quentin Tarantino wziął ślub! Jego wybranką została izraelska piosenkarka Daniella Pick. Do ceremonii doszło w Los Angeles.

Daniella Pick i Quentin Tarantino / gotpap/starmaxinc.com / PAP/EPA

Jako pierwsza o ślubie poinformowała izraelska gazeta "Haarec", która opublikowała wywiad z projektantką Daną Harel, która specjalnie dla Danielli Pick stworzyła cztery różne suknie. Ceremonia miała być bardzo skromna, ale już wesele było wystawne.

55-letni Tarantino poznał 35-letnią Pick w 2009 roku, kiedy pojechał do Izraela, by promować film "Bękarty wojny". Na krótko rozstali się - w 2015 roku Tarantino wdał się bowiem w romans z projektantką Courtney Hoffman. Wrócili jednak do siebie i w 2017 roku para ogłosiła zaręczyny.

Daniella Pick urodziła się w muzycznej rodzinie - jej ojciec, Svika Pick również był piosenkarzem. Daniella rozpoczęła karierę, gdy występowała w duecie ze swoją siostrą Sharon. Około 2006 roku zdecydowała się jednak na karierę solową.

Quentin Tarantino to jeden z najbardziej znanych reżyserów filmowych na świecie. Autor "Pulp Fiction" pracuje obecnie nad filmem "Pewnego razu w Hollywood", którego akcja będzie się działa w czasie morderstwa aktorki Sharon Tate przez bandę Charlesa Mansona. W rolach głównych zobaczymy Leonardo DiCaprio, Brada Pitta i Margot Robbie.

(az)