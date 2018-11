Gdy w Polsce kończył się długi weekend, w Brukseli unijni ministrowie rozmawiali o praworządności w naszym kraju. Z kolei w Pekinie awarię miał samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. Z USA napłynęły wieści o śmierci legendarnego twórcy komiksów Stana Lee. W mediach pojawiły się również informacje o możliwej rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego, a trener piłkarskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek opowiedział nad czym będzie pracować nasza kadra przed spotkaniami z Czechami i Portugalią. Najważniejsze informacje poniedziałku zebraliśmy dla Was w specjalnym zestawieniu.

W poniedziałem miało miejsce kilka ważnych wydarzeń / Adam Warżawa/OLIVIER HOSLET/Rafał Guz/ERDEM SAHIN/Pixabay/Policja / PAP/EPA

15 minut zajęło ministrom ds. europejskich omówienie polskiej praworządności

Zaledwie 15 minut zajęło unijnym ministrom ds. europejskich omówienie kwestii praworządności w Polsce. Poza wystąpieniem wiceszefa KE głos zabrał jedynie przedstawiciel Polski. Frans Timmermans uważa, że postanowienie TSUE o środkach zabezpieczających powinno zostać wdrożone, tak jak to zrobiła pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jeżeli 19 listopada Polska nie przedstawi działań wdrożeniowych, które zadowolą KE, to komisja wystąpi o nałożenie na Polskę wysokich kar dziennych - ustaliła dziennikarka RMF FM.

Na spotkaniu nie było Konrada Szymańskiego, co obniżyło rangę tego spotkania i - zdaniem niektórych rozmówców dziennikarki RMF FM - mogło zniechęcić ministrów UE do zabierania głosu.

Awaria Dreamlinera LOT-u usunięta. Z Pekinu wróci ok. 200 pasażerów

Dreamliner LOT-u zepsuł się dzisiaj w Pekinie. Mechanicy, którzy zajęli się uszkodzoną maszyną przez kilka godzin czekali na części. Dopiero po tym czasie awaria mogła zostać usunięta.

Przepraszamy pasażerów za utrudnienia spowodowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lotu- podkreśliło biuro prasowe LOT-u.

Rząd Mateusza Morawieckiego czeka rekonstrukcja?

W poniedziałek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk przyznał w TVN24, że rząd Mateusza Morawieckiego najprawdopodobniej czeka rekonstrukcja. Ma ona być związana z planami kandydowania do Parlamentu Europejskiego m.in. wicepremier Beaty Szydło i minister ds. pomocy humanitarnej Beaty Kempy.

O zmianach w rządzie na pewno będzie informował premier, gdyby do nich miało dojść. One muszą nastąpić - przyznał Dworczyk. Rzeczywiście te osoby, które pan wymienił oraz inne myślą o Parlamencie Europejskim- dodał. Jak zapewnił, zmiany nastąpią przed kampanią wyborczą do PE.



Odpalili race w czasie marszu w Warszawie. Są poszukiwani przez policję

13 osób jest poszukiwanych za odpalenie rac podczas wczorajszych marszów z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wrocław: Po marszu 11 listopada policja poszukuje mężczyzny

Pięć tysięcy złotych nagrody wyznaczyła dolnośląska policja za wskazanie sprawcy wczorajszego incydentu, do którego doszło podczas marszu we Wrocławiu. Na stronie komendy opublikowano wizerunek sprawcy.

Mężczyzna miał rzucić niebezpiecznymi przedmiotami w grupę kontrmanifestanów, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby, w tym policjant.

Nie żyje Stan Lee. Legendarny twórca komiksów zmarł w wieku 95 lat

Stan Lee, legendarny autor komiksów z superbohaterami wydawanych przez Marvel Comics, zmarł dzisiaj w wieku 95 lat - poinformowała córka artysty w wywiadzie dla amerykańskiego portalu.

Bitwa o Al-Hudajdę. W ciągu doby zginęło 149 osób

Co najmniej 149 osób, w tym 110 rebeliantów Huti, 32 żołnierzy sił rządowych oraz siedmiu cywilów, zginęło w ciągu ostatniej doby w walkach o Al-Hudajdę, portowe miasto na zachodzie Jemenu - poinformowały miejscowe źródła medyczne.

Wzmożona ofensywa na Al-Hudajdę, kontrolowaną od 2014 roku przez szyickich Huti, rozpoczęła się 1 listopada. Al-Hudajda to strategiczny port w basenie Morza Czerwonego, odgrywający ogromną role w dostarczaniu do Jemenu pomocy humanitarnej. Z tego powodu jest on priorytetowym celem jemeńskiej armii wspieranej przez Arabię Saudyjską.

Bitwa o miasto rozpoczęła się już w czerwcu. Od tamtej pory zginęło tutaj prawie 600 osób. ONZ dwukrotnie próbowała doprowadzić do rozmów pokojowych, ale Huti zawsze odmawiali uczestnictwa w negocjacjach.

Rafał Zawierucha o nowym filmie Quentina Tarantino: To jest jak z bajki

Rafał Zawierucha - aktor wcielający się w w rolę Romana Polańskiego w filmie "Once Upon a Time in Hollywood" Quentina Tarantino odwiedził studio RMF FM i opowiedział naszej dziennikarce Magdalenie Wojtoń o pracy nad tym wyjątkowym projektem. W obsadzie hollywoodzkiej produkcji są takie gwiazdy jak m.in. Brad Pitt, Leonardo Di Caprio czy Margot Robbie, która wcieliła się w postać Sharon Tate - żony polskiego reżysera.

To jest jak z bajki. Dla mnie to jest największa rzecz. Liczę na to, że będą jeszcze większe, albo tak cudowne i równe temu, co mnie spotkało - stwierdził Zawierucha. Miałem ciarki, jak czytałem scenariusz. Chcę więcej takich scenariuszy - podkreślił. Aktor opowiedział też o swojej fascynacji kinem Quentina Tarantino i przygotowaniach do wcielenia się w rolę Romana Polańskiego. Szanuję w stu procentach jego twórczość i jego życie. Nie śmiem nawet komentować jego życia, bo nie mnie to oceniać. Chciałbym go poznać osobiście - przyznał Zawierucha.

Zawierucha: Szczypiesz się i próbujesz się obudzić, a sen trwa Karolina Bereza /RMF FM

Reprezentacja z problemami przygotowuje się do spotkań z Czechami i Portugalią

Braki kadrowe i kontuzje - to główne problemy piłkarskiej reprezentacji Polski która dziś rozpoczęła zgrupowanie w Sopocie przed towarzyskim meczem z Czechami i spotkaniem w Lidze Narodów z Portugalią. a początek selekcjoner Jerzy Brzęczek i kapitan Robert Lewandowski spotkali się z dziennikarzami.

Podczas konferencji trener Brzęczyk wytłumaczył dlaczego nie powołał do kadry Macieja Rybusa. Trener potwierdził też, że z powodu kontuzji pachwiny w obu spotkaniach zabraknie Kamila Glika z AS Monaco. Problem z kolanami ma z kolei Robert Lewandowski.

Jakie problemy ma trener Brzęczek przed nadchodzącymi meczami? Braki kadrowe i kontuzje - to główne problemy piłkarskiej reprezentacji Polski która dziś rozpoczęła zgrupowanie w Sopocie przed towarzyskim meczem z Czechami i spotkaniem w Lidze Narodów z Portugalią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek i kapitan Robert Lewandowski spotkali się z dziennikarzami, by... czytaj więcej

W Poznaniu stanie pomnik Bohdana Smolenia

W czerwcu 2020 roku w Poznaniu ma stanąć pomnik Bohdana Smolenia - legendy polskiego kabaretu. Aktor i satyryk zmarł w grudniu 2016 roku. Był związany ze stolicą Wielkopolski.

Pomnik Bohdana Smolenia ma stanąć w Poznaniu W czerwcu 2020 roku w Poznaniu ma stanąć pomnik Bohdana Smolenia - legendy polskiego kabaretu. Aktor i satyryk zmarł w grudniu 2016 roku. Był związany ze stolicą Wielkopolski. czytaj więcej



(nm, az, mn, ł)