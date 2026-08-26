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Przyjechał pod Kapitol z gilotyną na pace. Został aresztowany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (05:46)

Niecodzienna sytuacja przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna zaparkował samochód z gilotyną na pace w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego. Miejscowa policja przekazała, że 35-latek został aresztowany. Służby ustalają, w jakim celu przybył do stolicy.

Przyjechał pod Kapitol z gilotyną na pace. Został aresztowany
Śledczy ustalają, w jakim celu mężczyzna przyjechał z gilotyną do stolicy (Fot. Facebook/ U.S. Capitol Police)

Gilotyna na pace samochodu w pobliżu Kapitolu

We wtorek po południu funkcjonariusze Policji Kapitolu zauważyli pickupa, który był zaparkowany niezgodnie z przepisami. Na pace samochodu znajdowała się gilotyna.

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35-letni mężczyzna, który przyjechał nim do Waszyngtonu z Kalifornii, został aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broni (gilotyny), o zym poinformował policja Kapitoliu.

Z treści zamieszczonego komunikatu dowiadujemy się, że śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy.

Służby zabezpieczyły ten przyrząd.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: samochód
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