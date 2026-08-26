Przyjechał pod Kapitol z gilotyną na pace. Został aresztowany

Gilotyna na pace samochodu w pobliżu Kapitolu
We wtorek po południu funkcjonariusze Policji Kapitolu zauważyli pickupa, który był zaparkowany niezgodnie z przepisami. Na pace samochodu znajdowała się gilotyna.
35-letni mężczyzna, który przyjechał nim do Waszyngtonu z Kalifornii, został aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broni (gilotyny), o zym poinformował policja Kapitoliu.
Z treści zamieszczonego komunikatu dowiadujemy się, że śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy.
Służby zabezpieczyły ten przyrząd.