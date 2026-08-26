Przyjechał pod Kapitol z gilotyną na pace. Został aresztowany

RMF24

Niecodzienna sytuacja przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna zaparkował samochód z gilotyną na pace w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego. Miejscowa policja przekazała, że 35-latek został aresztowany. Służby ustalają, w jakim celu przybył do stolicy.

Śledczy ustalają, w jakim celu mężczyzna przyjechał z gilotyną do stolicy (Fot. Facebook/ U.S. Capitol Police)

Śledczy ustalają, w jakim celu mężczyzna przyjechał z gilotyną do stolicy (Fot. Facebook/ U.S. Capitol Police)

Gilotyna na pace samochodu w pobliżu Kapitolu

We wtorek po południu funkcjonariusze Policji Kapitolu zauważyli pickupa, który był zaparkowany niezgodnie z przepisami. Na pace samochodu znajdowała się gilotyna.

35-letni mężczyzna, który przyjechał nim do Waszyngtonu z Kalifornii, został aresztowany w związku z zarzutem posiadania niebezpiecznej broni (gilotyny), o zym poinformował policja Kapitoliu.

Z treści zamieszczonego komunikatu dowiadujemy się, że śledczy sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy.

Służby zabezpieczyły ten przyrząd.