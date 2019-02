W wieku 92 lat zmarł były demokratyczny deputowany do Izby Reprezentantów John Dingell. Zasiadał w tej izbie przez 59 lat.

Dingell był członkiem Izby Reprezentantów za rządów wszystkich 11 prezydentów od Dwighta D. Eisenhowera do Baracka Obamy. Przez 14 lat przewodniczył Komisji ds. Energii i Handlu Izby Reprezentantów. W roku 2014 prezydent Obama odznaczył go Medalem Wolności. W tym też roku Dingell przeszedł na emeryturę.



Dingell przez wiele lat aktywnie wspierał projekty wprowadzenia powszechnej opieki zdrowotnej, w tym program Medicare, podobnie jak jego ojciec - również kongresman - którego zastąpił w roku 1955. Zawzięcie też tropił i walczył z marnotrawieniem publicznych pieniędzy i z korupcją.



Dostałem więcej gróźb pozbawienia mnie życia niż mogę sobie przypomnieć. Moja żona bardzo się nimi przejmowała, ale nadzorowaliśmy rząd całkiem dobrze - powiedział Dingell w udzielonym w 1995 r. wywiadzie dla agencji Associated Press. Ze względu na imponującą posturę i czasami bezceremonialny sposób bycia, nazywany był "Big John".