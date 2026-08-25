Przełomowa decyzja Norwegii. Takiej sytuacji nie było od ponad 70 lat

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Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy od ponad 70 lat. Jak informuje norweska agencja NTB, w ubiegłym tygodniu z norweskich baz wystartowały samoloty NATO, które prowadziły rozpoznanie obiektów na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Według informacji NTB, brytyjski RC-135W miał przed kilkoma dniami wykonać dwie misje rozpoznania elektronicznego obszaru na Półwyspie Kolskim, należącym do Rosji. Samolot wystartował z bazy Oerland, poleciał wzdłuż norweskiego wybrzeża, a następnie krążył w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w sąsiedztwie głównych baz rosyjskiej Floty Północnej. W tym samym rejonie operował również brytyjski morski samolot patrolowy P-8, który wystartował z norweskiej bazy w Evenes.

Do tej pory Norwegia nie godziła się na takie misje

Takie misje szpiegowskie zostały wykonane przez samoloty NATO startujące z norweskich lotnisk wojskowych po raz pierwszy od 70 lat. Norwegia od lat 50. XX wieku nie pozwalała sojuszniczym maszynom, prowadzącym tego rodzaju operacje, korzystać ze swoich baz ani latać na wschód od miejscowości Hammerfest na dalekiej północy.

Zakaz miał zapobiegać prowokowaniu Moskwy w rejonie, gdzie znajdowała się - i nadal znajduje - duża część strategicznych sił morskich i jądrowych ZSRR, a następnie Federacji Rosyjskiej.

RC-135W Airseeker - co to za maszyna?

RC-135W Airseeker to samolot rozpoznania elektronicznego (SIGINT). Jego urządzenia przechwytują i analizują m.in. łączność radiową oraz sygnały radarów. Maszyna zbudowana na bazie Boeinga 707 znajduje się na wyposażeniu brytyjskich RAF i sił powietrznych USA, gdzie nosi nazwę Rivet Joint.

Od początku pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, czyli od 2022 r., samoloty te wielokrotnie przeprowadzały rozpoznanie wzdłuż wschodniej granicy Polski.