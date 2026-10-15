Przełom dla polskiej floty. Budowa pierwszego okrętu podwodnego już się zaczęła

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Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował o rozpoczęciu budowy pierwszego okrętu podwodnego, który powstaje w renomowanej szwedzkiej stoczni w Karlskronie. Jednostka budowana jest z wykorzystaniem opatentowanego, specjalnego stopu metalu, który zapewni jej wyjątkową wytrzymałość i nowoczesność. „To zresztą niejedyny element. Trwają już przygotowania kolejnych części okrętu” – podkreślił wiceminister podczas wizyty w stoczni.

Nowe okręty podwodne mają wzmocnić bezpieczeństwo Polski na Bałtyku i znacząco zwiększyć potencjał obronny kraju. Budowa pierwszej jednostki to dopiero początek szeroko zakrojonego programu modernizacji polskiej floty wojennej.

Polscy marynarze szkolą się w Szwecji

Równolegle z budową okrętu, w Szwecji trwa intensywne szkolenie polskich marynarzy. Grupa wyselekcjonowanych żołnierzy rozpoczęła specjalistyczny kurs 1 października, po wcześniejszym przygotowaniu trwającym od połowy sierpnia. Szkolenie odbywa się na okręcie typu gap filler, który Polska otrzyma od Szwecji do czasu ukończenia budowy nowych jednostek.

Wiceminister Tomczyk podkreślił determinację i profesjonalizm polskich marynarzy. To dzięki nim, mimo wielu przeciwności, udało się utrzymać w Polsce zdolności do operowania okrętami podwodnymi. Bez nich nie mielibyśmy dziś kogo szkolić do służby na nowych jednostkach – powiedział.

Dodał również, że marynarzom zapewniono komfortowe warunki podczas 18-miesięcznego szkolenia. Mogli zabrać ze sobą rodziny, co ma istotne znaczenie dla powodzenia całego szkolenia – zaznaczył.

Współpraca polsko-szwedzka układa się wzorowo, a szwedzcy partnerzy nie szczędzą pochwał pod adresem polskich marynarzy. Nazywają ich świetnymi ludźmi, którzy doskonale radzą sobie z wszelkimi trudnościami – przekazał Tomczyk.

Autor: Mateusz Krymski / PAP

Nowy rozdział w relacjach polsko-szwedzkich

Wiceminister Tomczyk zapewnił, że niezależnie od ewentualnych zmian politycznych w Szwecji po wrześniowych wyborach, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa będzie kontynuowana. Bliska współpraca leży w interesie obu państw. Decyzja o zakupie trzech szwedzkich okrętów podwodnych otworzyła zupełnie nowy rozdział w naszych relacjach. A to dopiero początek – podkreślił.

Wspólne projekty obejmują nie tylko budowę okrętów, ale także szwedzkie inwestycje w Polsce o wartości 100 mln euro, przeznaczone na innowacyjne przedsięwzięcia oraz wsparcie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Szwedzkie siły zbrojne zamawiają również sprzęt w polskich zakładach obronnych, co dodatkowo wzmacnia gospodarcze relacje obu krajów.

Podczas wizyty w Sztokholmie, wiceminister Tomczyk wziął udział w polsko-szwedzkiej konferencji „Sharing Cyber”, poświęconej cyberbezpieczeństwu. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli sił zbrojnych, środowisk naukowych i sektora IT z obu krajów. Polska poczyniła ogromne postępy w tej dziedzinie. Możemy się od siebie wiele nauczyć – powiedział Tomczyk.

Wiceszef MON zwrócił uwagę na skalę zagrożeń w cyberprzestrzeni. Każdego roku odnotowujemy tysiące cyberataków i około siedmiu tysięcy poważnych incydentów. Dlatego tak ważne są wymiana doświadczeń, wspólne ćwiczenia i identyfikowanie zagrożeń – przekazał.

Podkreślił również, że w NATO brakuje wystarczającej koordynacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, co czyni współpracę dwustronną jeszcze bardziej istotną. Przy okazji wizyty w Sztokholmie wiceminister Tomczyk spotkał się również ze swoim szwedzkim odpowiednikiem, Peterem Sandwallem.