Przedszkolaki leżące twarzą do podłogi i uzbrojeni mężczyźni. W Rosji to tylko ćwiczenia

RMF24

W Rosji rozpoczęły się ogólnokrajowe ćwiczenia antyterrorystyczne w szkołach i przedszkolach. Jak podał niezależny portal Meduza, w części z nich uczestniczyły dzieci: były wyprowadzane na zewnątrz, ukrywane w pomieszczeniach technicznych, a w niektórych przypadkach odgrywano scenariusz zakładniczy.

Manewry odbywają się 18 i 19 sierpnia w placówkach w różnych regionach Rosji. Zdjęcia publikowane przez przedszkola pokazują, że do części ćwiczeń zaangażowano dzieci.

Według Meduzy, w niektórych miejscach dzieci wraz z opiekunami miały leżeć twarzą do podłogi. Na fotografiach opisywanych przez rosyjskie i emigracyjne media widoczne są również symulacje sytuacji zakładniczej oraz osoby kierujące broń w stronę uczestników ćwiczeń.

„Podczas ćwiczeń symulowano kilka scenariuszy: zbrojny atak z użyciem łatwopalnych cieczy, a także wzięcie zakładników – dzieci i nauczycielki z jednej z grup przedszkolnych” – poinformowało jedno z przedszkoli w komunikacie.

Są pierwsi poszkodowani

W trakcie ćwiczeń czterech nauczycieli zostało rannych po eksplozji granatu hukowego w szkole we wsi Sierkowo w obwodzie moskiewskim – informują rosyjskie media.

Według stacji REN TV oraz kanałów Baza i 112 w serwisie Telegram, granat hukowy został wrzucony przez okno do jednego z pomieszczeń. Miał spaść na stół, a następnie eksplodować. Czterech nauczycieli doznało obrażeń oczu i otarć. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Władze Rosji zapowiadały, że manewry mają sprawdzić przygotowanie dyrekcji, nauczycieli i pracowników ochrony na wypadek ataku terrorystycznego. Nie informowano jednak wcześniej szczegółowo o zakresie udziału dzieci.