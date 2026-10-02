Przechwycili tajny rosyjski dokument. Ukraińskie elektrownie atomowe na celowniku

RMF24

Władze w Kijowie przechwyciły rosyjski dokument dotyczący zimowej kampanii uderzeń na ukraińską infrastrukturę energetyczną oraz wodociągową – informuje „The New York Times”. Zakłada on odłączenie od sieci trzech działających elektrowni atomowych w Ukrainie.

„NYT”, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, twierdzi, że minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal przedstawił przechwycony dokument europejskim partnerom w Paryżu w połowie września. „NYT” nie sprecyzował, na jaki okres rozłożona jest opisana kampania, ani czy chodzi o jeden atak, kilka fal ataków czy całą kampanię zimową.

Według dziennika dokument przewiduje ataki na podstacje elektryczne, elektrownie wodne i cieplne oraz kotłownie.

„Najbardziej niepokojącym elementem planu jest zamiar odłączenia od sieci trzech działających ukraińskich elektrowni jądrowych poprzez ostrzelanie pociskami rozdzielni elektrycznych łączących je z siecią. Rozdzielnie znajdują się w odległości mniejszej niż mila (około 1,6 km - PAP) od reaktorów” – podkreślił „NYT”.

W pierwszej kolejności zniszczone miałyby zostać podstacje w pobliżu zachodniej granicy Ukrainy, przez które kraj importuje energię z Europy, następnie elektrownie wodne, a w trzecim etapie – infrastruktura umożliwiająca funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Ataki także na infrastrukturę wodociągową

Dokument zakłada również ataki na infrastrukturę wodociągową, w tym stacje pomp i oczyszczalnie ścieków. Według gazety jako główne cele wskazano Kijów, Charków i Odessę. Plan przewiduje ograniczenie poprzez ataki dostaw energii elektrycznej w tych miastach nawet o 90 proc., a także poważne zakłócenia dostaw ciepła i funkcjonowania kanalizacji.

Jak podał dziennik, celem miałoby być ograniczenie mocy wytwórczych Ukrainy o niemal 15 GW. Ukraińskie władze od kilku miesięcy przygotowują infrastrukturę do zimy, m.in. wzmacniając zabezpieczenia podstacji i rozwijając rozproszoną energetykę.

„NYT” zastrzegł, że nie był w stanie potwierdzić autentyczności dokumentu. Jest on datowany na sierpień i sporządzony w języku rosyjskim.