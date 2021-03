Prototypowa rakieta firmy SpaceX rozbiła się w czasie próby startu i lądowania w Boca Chica w Texasie.

To był testowy lot rakiety SN11. Wygląda na to, że wystąpił problem z silnikiem w czasie wznoszenia. Wskazał na to w mediach społecznościowych Elon Musk. Szef SpaceX poinformował również, że sprawa będzie badana. Więcej informacji otrzymamy dopiero po tym, gdy inżynierowie przyjrzą się szczątkom rakiety.

"Wygląda na to, że silnik 2 miał problemy i nie osiągnął ciśnienia w komorze roboczej podczas spalania (...) Coś znaczącego wydarzyło się wkrótce po rozpoczęciu lądowania. Powinienem wiedzieć, co to było, dziś zbadany fragmenty rakiety" - napisał Musk na Twitterze.

Wiadomo, że SN11 wzniosła się na wysokość 10 km. Warunki w tym czasie były bardzo złe. Startowi towarzyszyła gęsta mgła.

Wcześniejsze prototypy rakiety - SN8 i SN9 - również uległy zniszczeniu.



Inżynier SpaceX, John Insprucker, który był gospodarzem transmisji internetowej z testowego startu SN11, powiedział, że rakieta wzniosła się normalnie, jednak później utracono sygnał, a rakietę "pochłonęła mgła".

Na innych, niezależnych, relacjach live w internecie również nie zarejestrowano ostatniego odcinka lotu rakiety. NASASpaceflight poinformowała, że jedna z kamer wylotu mogła zostać trafiona przez odłamki rakiety.



Człowiek na Marsie

Rakiety Starship zaprojektowano tak, by mogły wystartować, a potem ponownie wylądować, a co za tym idzie być wielokrotnie wykorzystywane.

SN11 to wczesna wersja statku kosmicznego, która według zapowiedzi Elona Muska może w przyszłości przetransportować pierwszych ludzi na Marsa.