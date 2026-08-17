Pożar w Parku Narodowym Wielka Fatra. Władze apelują do turystów

RMF24

3 tys. m kw. zarośli, głównie kosodrzewiny płonie na Liptowie, w centralnej części Parku Narodowego Wielka Fatra na Słowacji. To już kolejny duży pożar na Słowacji w ciągu ostatnich dni. Kraj mierzy się z ekstremalną suszą.

Ogień gaszą zawodowi strażacy z Rużomberka. Pomagają im ochotnicze straże pożarne m.in. z gmin Liptowska Osada, Liptowskie Rewuce i Liptowska Lużna. W akcji uczestniczą również pracownicy zarządu parku narodowego.

Ślady ogniska w rejonie z zakazem wstępu



Zarząd parku zaapelował do turystów o omijanie obszaru objętego pożarem. Jednocześnie wezwał do przestrzegania regulaminu parku oraz zasad bezpieczeństwa dotyczących postępowania z ogniem. Z komunikatu wynika, że pożar został najprawdopodobniej wywołany przez człowieka. Strażnicy odnaleźli ślady ogniska na obszarze objętym najwyższym, piątym stopniem ochrony przyrody, gdzie obowiązuje zakaz wstępu.

Pożar w Tatrzańskim Parku Narodowym

To kolejny raz, kiedy w ostatnich dniach słowaccy strażacy muszą interweniować w związku z dużym pożarem. Niedawno ogień trawił tereny w rejonie Podbańskiej, a także w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Na trudną sytuację na Słowacji i na maksymalne alerty przestrzegające przed ogniem ma wpływ ekstremalna susza panująca na około trzech czwartych terytorium kraju. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej w porównaniu z poprzednim tygodniem i obecnie jest najgorsza od 2015 roku.