Tragedia na Etnie. Turysta nie przeżył burzy

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Amerykanin zginął porażony piorunem podczas wędrówki po wulkanie Etna na Sycylii. Włoskie media podają, że 30-latek w czasie burzy przebywał w strefie zamkniętej dla turystów.

Mężczyzna wędrował po Etnie w niedzielny wieczór. Gdy rozpętała się burza, przebywał w strefie zamkniętej. Został porażony piorunem.

Turysta został znaleziony przez strażaków i służby ratunkowe w niedzielę około godz. 20. Doszło u niego do zatrzymania krążenia.

30-letni Amerykanin został przetransportowany helikopterem do szpitala Cannizzaro w Katanii, gdzie stwierdzono zgon – informuje agencja ANSA.

Erupcja Etny przyciąga turystów

Seria ostatnich erupcji Etny spowodowała utrudnienia w lokalnym ruchu lotniczym, ale przyciągnęła też wielu turystów. Ścieżkami zboczem wulkanu zmierzają codziennie setki osób, które chcą podejść do niego jak najbliżej. Obowiązują tam szczególne środki bezpieczeństwa.

Władze ograniczyły dostęp do m.in. do wyższych partii stoków, gdzie turyści nie mogą liczyć na schronienie ponad linią drzew.

Eksperci apelują o ostrożność, ale na nagraniach publikowanych przez włoskie media widać, że często wezwania te są lekceważone, a ludzie stają blisko staczających się w ich stronę kawałków rozżarzonej lawy.

Włoska agencja ochrony cywilnej ostrzega, że ​​połączenie aktywności wulkanicznej i nagłych zmian pogody w wyższych partiach gór może sprawić, że warunki staną się niebezpieczne.

Co roku Etnę odwiedza około 1,5 miliona ludzi.

Kłopoty lotniska w Katanii

Popiół pochodzący z erupcji Etny zasnuł niebo nad wschodnią Sycylią i w ciągu ostatniego tygodnia spowodował zakłócenia w setkach lotów na lotnisku w Katanii.

Alert lotniczy został obniżony dopiero w sobotę z najwyższego poziomu ostrzeżenia czerwonego na pomarańczowy.

W poniedziałek z powodu nowej fazy aktywności wulkanu Etna ponownie ograniczona została praca lotniska w Katanii. Do wtorku do południa liczbę przylotów zmniejszono do 10 na godzinę. Żadne ograniczenia nie dotyczą odlotów.

Jak przyznała dyrekcja lotniska, to największy taki kryzys od 20 lat. Trudności wynikające z odwołanych, opóźnionych i przekierowanych lotów dotknęły około 100 tys. pasażerów - podały włoskie media.