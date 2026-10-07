Pożar tankowca na Morzu Czarnym. Rosyjski kurort spowity dymem, zamknięte plaże

RMF24

Tankowiec Aframax Rio, powiązany z rosyjską flotą cieni, stanął w płomieniach u wybrzeży Soczi po ataku bezzałogowca – poinformował "Kiyv Post". Popularny rosyjski kurort spowiły kłęby czarnego dymu, a plaże zostały zamknięte. Wszyscy członkowie załogi zostali uratowani.

Tankowiec Aframax Rio, pływający pod banderą Liberii, został trafiony u wybrzeży Soczi przez drona – poinformowały rosyjskie władze. W wyniku ataku na pokładzie wybuchł pożar, a ropa naftowa, która wyciekła na powierzchnię wody, stanęła w ogniu.

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Załoga uratowana, akcja gaśnicza utrudniona

Na pokładzie tankowca znajdowało się 23 członków załogi – wszyscy to obywatele Indii. Nikomu nic się nie stało – wszyscy zostali ewakuowani bez obrażeń. Akcja ratunkowa była jednak bardzo trudna. Strażacy mieli problem z podejściem do płonącego statku ze względu na intensywność ognia i rozprzestrzeniającą się ropę na powierzchni wody.

Rosyjskie Ministerstwo Transportu przekazało, że akcja gaśnicza ruszy na pełną skalę dopiero wtedy, gdy ogień osłabnie i ratownicy będą mogli bezpiecznie zbliżyć się do tankowca.

Z powodu gęstego, czarnego dymu zamknięto plaże w Soczi i ograniczono dostęp do części wybrzeża. Toksyczny dym rozprzestrzenił się w kierunku miasta.

Tankowiec floty cieni

Według informacji przekazanych przez stronę ukraińską Aframax Rio to jeden z tankowców tzw. floty cieni. To sieć statków wykorzystywanych przez Rosję do omijania zachodnich sankcji i transportu ropy naftowej. Kijów już w lutym wpisał tankowiec na listę jednostek objętych sankcjami, twierdząc, że pomagają one Moskwie finansować wojnę przeciwko Ukrainie.