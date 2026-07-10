Pożar lasu na południu Hiszpanii. Zginęło 12 osób

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w czwartek w Hiszpanii. Zapalił się las w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu kraju. Zginęło 12 osób, o czym poinformował premier Pedro Sanchez.
Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a prawie 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. Sześć ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar.
Upały bolączką Hiszpanów
Hiszpania doświadcza o ostatnich latach coraz dłuższych fal upałów, rozpoczynających się wiosną i trwających przez całe lato, z temperaturami czasami przekraczającymi 40 st. C. To stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów.
Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 roku w kraju tym płomienie strawiły ponad 393 000 hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych a 42 000 ewakuowano.