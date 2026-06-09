Najsilniejsze od pół wieku trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek Filipiny. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 37. Wstrząs o sile 7,8 na wyspie Mindanao na południu kraju wymusił ewakuację 20 tys. osób.

Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Filipinach / CERILO EBRANO / PAP/EPA

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po najsilniejszym od pół wieku trzęsieniu ziemi na Filipinach.

Wstrząs o sile 7,8 nawiedził w poniedziałek wyspę Mindanao.

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Poprzedni bilans mówił o co najmniej 32 ofiarach śmiertelnych.

Uszkodzone drogi i mosty utrudniają dotarcie do odciętych od świata miejscowości. Wiele osób jest w głębokim szoku - powiedział minister zdrowia Ted Herbosa w wywiadzie dla radia DZMM. Do wsparcia straumatyzowanych mieszkańców wysłano psychologów.

18 osób zginęło w prowincji Sarangani, w większości na skutek osuwisk ziemi, a 13 - w liczącym 700 tys. mieście General Santos.

Kataklizm uszkodził około 2 tys. domów i 117 budynków rządowych. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto również przeszło 6,2 tys. szkół. Poniedziałek był pierwszym dniem nauki szkolnej po wakacyjnej przerwie. Wiele z blisko 500 osób rannych to uczniowie, którzy w chwili wystąpienia trzęsienia ziemi byli zgromadzeni na porannych apelach.

Wstrząsy wywołały fale tsunami sięgające 1,4 m, które spowodowały niewielkie zniszczenia na wybrzeżu. Dla ruchu cywilnego zamknięte pozostaje międzynarodowe lotnisko w General Santos. Od poniedziałku odwołano tam 63 loty.

Prezydent Filipin Ferdinand Marcos jr skierował na miejsce katastrofy urzędników wysokiej rangi. Mają oni nadzorować akcję poszukiwawczo-ratowniczą oraz dystrybucję paczek z żywnością i potrzebnych od odbudowy materiałów budowlanych. Gotowość udzielenia pomocy zadeklarowały m.in. Stany Zjednoczone, Japonia oraz Francja.

Filipiny leżą w pacyficznym Pierścieniu Ognia, obszarze o najwyższej aktywności sejsmicznej na kuli ziemskiej.

Poniedziałkowy kataklizm był najsilniejszym trzęsieniem ziemi w tym państwie od 1976 roku. Wówczas wstrząs o magnitudzie 8,1 oraz wysokie na wiele metrów fale tsunami zabiły około 8 tys. osób na południu kraju.

