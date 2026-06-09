W poniedziałek po południu czasu miejscowego zachodnią Kubę nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2. Epicentrum znajdowało się na Morzu Karaibskim, 142 km na północ od gminy Minas de Matahambre w prowincji Pinar del Rio. Wstrząsy były odczuwalne w kilku prowincjach, w tym w stolicy kraju - Hawanie. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnych zniszczeń. Eksperci są zaskoczeni siłą trzęsienia ziemi w tej części regionu.

/ PABLO PORCIUNCULA/AFP/East News / East News

Wstrząsy o magnitudzie 6,2 nawiedziły zachodnią część Kuby.

Brak informacji o ofiarach.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałkowe popołudnie mieszkańcy zachodniej Kuby doświadczyli jednego z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii tego regionu. Służby sejsmologiczne kraju poinformowały, że magnituda wstrząsu wyniosła 6,2. Pierwotnie oceniano ją na 6,5, jednak po dokładniejszej analizie dane zostały skorygowane.

Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się na Morzu Karaibskim, 142 kilometry na północ od brzegów gminy Minas de Matahambre w prowincji Pinar del Rio. Wstrząsy wystąpiły na głębokości 20 kilometrów pod powierzchnią ziemi.

Reakcja mieszkańców i pierwsze doniesienia o skutkach

Wstrząsy były odczuwalne nie tylko w prowincji Pinar del Rio, ale także w Matanzas oraz w aglomeracji Hawany. Wielu mieszkańców, zaniepokojonych nagłym ruchem ziemi, natychmiast opuściło swoje domy i wybiegło na ulice. Lokalne media informują, że na razie nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani poważnie rannych.

Według doniesień zniszczenia ograniczają się do nieznacznych pęknięć na budynkach. Służby ratunkowe oraz lokalne władze na bieżąco monitorują sytuację i apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz ostrożność w przypadku ewentualnych wstrząsów wtórnych.

Eksperci zaskoczeni siłą trzęsienia ziemi

Państwowy instytut sejsmologiczny Kuby (CENAIS) przyznał, że tak silne trzęsienie ziemi w tej części Morza Karaibskiego jest zjawiskiem nietypowym. Dotychczas region ten nie był uznawany za szczególnie aktywny sejsmicznie, co dodatkowo wzbudziło niepokój wśród naukowców. Eksperci prowadzą obecnie szczegółowe analizy, aby ustalić przyczyny tak gwałtownego ruchu tektonicznego.