Potężna burza nad San Antonio. Dwie osoby nie żyją, tysiące bez prądu

RMF24

San Antonio w stanie Teksas zmaga się ze skutkami potężnej burzy, która przeszła nad miastem w piątkową noc. Dwie osoby zginęły - 46-letnia kobieta prawdopodobnie utonęła, a ciało około 50-letniego mężczyzny znaleziono w pobliżu parku Woodlawn Lake. Początkowo aż 250 tysięcy osób było bez prądu.

W szczytowym momencie burzy bez dostaw energii pozostawało aż 250 tysięcy odbiorców. Do niedzielnego poranka liczba ta spadła do około 20 tysięcy, jednak w niektórych rejonach przerwy mogą potrwać dłużej. Szczególnie dotknięte zostały okręgi szkolne San Antonio ISD oraz Southwest ISD, gdzie część budynków wciąż nie ma prądu.

Do usuwania skutków burzy skierowano dodatkowe zespoły techniczne, a liczba pracowników zaangażowanych w naprawy wzrosła o 40 procent. Priorytetem było przywrócenie zasilania w największych skupiskach odbiorców, a następnie w mniejszych rejonach. W niektórych przypadkach konieczne było czasowe odłączenie prądu u tych, którzy jeszcze go mieli, by umożliwić naprawy.

Pomoc dla mieszkańców

Miasto uruchomiło sześć punktów wsparcia, w których mieszkańcy mogą znaleźć schronienie i pomoc. Dodatkowo, publiczny operator komunikacji miejskiej zapewnia bezpłatny transport do tzw. punktów chłodzenia, a lokalny bank żywności prowadzi dystrybucję ciepłych posiłków i produktów o długim terminie przydatności.

Władze miasta nakazały rozbiórkę dwóch budynków komercyjnych, które zostały poważnie uszkodzone. Do miejskiego centrum obsługi zgłoszeń wpłynęło aż 4600 telefonów dotyczących zalegającego gruzu, zerwanych linii energetycznych i uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. To czterokrotnie więcej niż zazwyczaj o tej porze roku.