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Potężna burza nad San Antonio. Dwie osoby nie żyją, tysiące bez prądu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (06:32)

San Antonio w stanie Teksas zmaga się ze skutkami potężnej burzy, która przeszła nad miastem w piątkową noc. Dwie osoby zginęły - 46-letnia kobieta prawdopodobnie utonęła, a ciało około 50-letniego mężczyzny znaleziono w pobliżu parku Woodlawn Lake. Początkowo aż 250 tysięcy osób było bez prądu.

Potężna burza nad San Antonio. Dwie osoby nie żyją, tysiące bez prądu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

W szczytowym momencie burzy bez dostaw energii pozostawało aż 250 tysięcy odbiorców. Do niedzielnego poranka liczba ta spadła do około 20 tysięcy, jednak w niektórych rejonach przerwy mogą potrwać dłużej. Szczególnie dotknięte zostały okręgi szkolne San Antonio ISD oraz Southwest ISD, gdzie część budynków wciąż nie ma prądu.

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Do usuwania skutków burzy skierowano dodatkowe zespoły techniczne, a liczba pracowników zaangażowanych w naprawy wzrosła o 40 procent. Priorytetem było przywrócenie zasilania w największych skupiskach odbiorców, a następnie w mniejszych rejonach. W niektórych przypadkach konieczne było czasowe odłączenie prądu u tych, którzy jeszcze go mieli, by umożliwić naprawy.

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Pomoc dla mieszkańców

Miasto uruchomiło sześć punktów wsparcia, w których mieszkańcy mogą znaleźć schronienie i pomoc. Dodatkowo, publiczny operator komunikacji miejskiej zapewnia bezpłatny transport do tzw. punktów chłodzenia, a lokalny bank żywności prowadzi dystrybucję ciepłych posiłków i produktów o długim terminie przydatności.

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Władze miasta nakazały rozbiórkę dwóch budynków komercyjnych, które zostały poważnie uszkodzone. Do miejskiego centrum obsługi zgłoszeń wpłynęło aż 4600 telefonów dotyczących zalegającego gruzu, zerwanych linii energetycznych i uszkodzeń sygnalizacji świetlnej. To czterokrotnie więcej niż zazwyczaj o tej porze roku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: USA burze
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