Potężna awaria w Norwegii. Przestały działać telefony, zatrzymano pociągi

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Awaria sieci komórkowej Telenor sparaliżowała w czwartek po południu łączność telefoniczną w Norwegii. Przestały działać telefony alarmowe policji i pogotowia ratunkowego. W całym kraju wstrzymano ruch pociągów. Policja wdrożyła procedury kryzysowe.

Mieszkańcy wszystkich regionów Norwegii mają problemy z wykonywaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych. Problemy dotknęły również klientów sieci komórkowych innych niż Telenor.

Nie działają telefony alarmowe

Awaria zakłóciła pracę służb ratunkowych. Policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe mają trudności z przyjmowaniem zgłoszeń. Przestały działać telefony alarmowe.

Policja wdrożyła procedury kryzysowe. Przed komisariatami w Oslo mają dyżurować umundurowani funkcjonariusze, do których mieszkańcy będą mogli zgłaszać się osobiście.

Wiele placówek pogotowia nie może odbierać zgłoszeń. Zaapelowano, aby osoby potrzebujące pomocy przychodziły bezpośrednio do placówek medycznych.

„Jeśli awaria się przedłuży, sytuacja będzie niepokojąca” – powiedziała dziennikowi „VG” pielęgniarka z centrali pogotowia dla wschodniej Norwegii.

Wstrzymano ruch pociągów

Awaria wstrzymała ruch kolejowy w całym kraju. Wszystkie pociągi zostały alarmowo zatrzymane na najbliższych stacjach. Zarządca infrastruktury kolejowej przekazał w komunikacie, że wstrzymanie nastąpiło z powodu braku możliwości kontaktu ze służbami ratunkowymi. Same pociągi mają być sprawne, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą kontynuować jazdy.

Co jest przyczyną awarii?

Przyczyna awarii nie została jeszcze ujawniona. Telenor przekazał jednak, że na razie nic nie wskazuje na to, by była wynikiem ataku hakerskiego.

Wielkie awarie w Norwegii

Do wyłączenia ruchu kolejowego w całym kraju doszło również 25 grudnia 2024 r. Przyczyną zatrzymania pociągów okazały się również problemy z łącznością.

Do ostatniej awarii sieci Telenor doszło 29 września, gdy z powodów technicznych przestały działać karty SIM 20 tys. klientów.

W styczniu 2026 r. usterka, której przyczyny operator nie ujawnił, wywołała liczne problemy z mobilnym internetem i połączeniami telefonicznymi w całym kraju.