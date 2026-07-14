Poszukiwany terrorysta wśród ocalałych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ukrywał się 47 lat

RMF24

Wśród uratowanych z gruzów po tragicznym trzęsieniu ziemi w Wenezueli znalazł się Luis Maria Olalde, członek byłej baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA, poszukiwany przez hiszpańskie służby od blisko pół wieku. Teraz Hiszpania będzie domagać się jego ekstradycji.

24 czerwca Wenezuela doświadczyła podwójnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Kataklizm pochłonął już 4561 ofiar, a liczba ta wciąż rośnie. Wśród ponad sześciu tysięcy uratowanych osób znalazł się Luis Maria Olalde, znany pod pseudonimem „Txistu”. To nazwisko od lat figurowało na liście najbardziej poszukiwanych przez hiszpański wymiar sprawiedliwości.

Olalde ukrywał się w Ameryce Południowej od 1979 roku, kiedy to brał udział w zamachu terrorystycznym w Kraju Basków. W wyniku ataku zginęło dwóch hiszpańskich żandarmów. Po tragedii mężczyzna zniknął z radarów śledczych, a jego trop urwał się na dekady.

Ekstradycja Olalde

Jak informuje portal 24 Noticias, Olalde został wydobyty spod gruzów jednego z budynków w Caracas dzień po trzęsieniu ziemi. W katastrofie zginęła jego żona oraz wnuczka.

Informacje te zostały już przekazane do hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości, który – jak donosi dziennik „El Pais” – będzie domagał się ekstradycji Olalde.

ETA – historia przemocy i rozliczeń

ETA, baskijska organizacja terrorystyczna, przez dekady walczyła o niepodległość Kraju Basków. W wyniku jej działań zginęły łącznie 853 osoby. Organizacja oficjalnie zakończyła działalność w 2018 roku, jednak wielu jej członków wciąż pozostaje poza zasięgiem hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości.