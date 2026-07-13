Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Tysiące ofiar, dziesiątki tysięcy bez dachu nad głową

RMF24

Wzrosła liczba ofiar podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Według najnowszych danych katastrofa pochłonęła ponad 4,4 tysiąca ofiar. Szef parlamentu Jorge Rodriguez przyznał też, że niemal 18 tysięcy osób zostało rannych, a blisko 30 tysięcy jest zaginionych. Wenezuela walczy nie tylko z tragicznymi skutkami żywiołu, ale także z narastającym kryzysem humanitarnym i sanitarnym.

24 czerwca 2026 roku w północnej części Wenezueli doszło do dwóch potężnych trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Wstrząsy nastąpiły w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund, siejąc spustoszenie w stolicy kraju, Caracas, oraz w nadmorskim stanie La Guaira. Najnowszy bilans ofiar, ogłoszony przez przewodniczącego parlamentu Jorge Rodrigueza, jest zatrważający: co najmniej 4490 osób zginęło, a liczba rannych sięga już 16 740.

To jednak nie koniec tragicznych statystyk. 17 907 osób straciło dach nad głową, a niemal 30 tysięcy osób uznaje się za zaginione – to dane z nieoficjalnych rejestrów, ponieważ władze od pierwszych dni po katastrofie nie aktualizowały oficjalnych szacunków. W obozach przejściowych, na stadionach, placach i w parkach, gdzie schronili się ocaleni, panują dramatyczne warunki.

Walka o życie i zdrowie: zagraniczne ekipy medyczne na pierwszej linii frontu

Na miejscu tragedii od pierwszych godzin pojawiły się zagraniczne ekipy ratunkowe i medyczne. Szpitale polowe rozstawione przez zespoły z Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Hiszpanii działają na najwyższych obrotach, szczególnie w najbardziej poszkodowanym stanie La Guaira. Lekarze nie tylko ratują życie rannym, ale także walczą z narastającym zagrożeniem epidemicznym.

Brak dostępu do czystej wody, przepełnione obozy i ograniczone możliwości szczepień sprawiają, że sytuacja sanitarna staje się coraz bardziej krytyczna. Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO) ostrzega, że odpowiedź na katastrofę weszła w „nową, równie krytyczną fazę”. Dyrektor PAHO, Jarbas Barbosa, podkreśla, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest ogromne i dalekie od zakończenia.

Oprócz leczenia urazów i infekcji, zespoły medyczne skupiają się również na wsparciu psychologicznym dla osób, które przeżyły traumę i straciły bliskich. W obliczu tak wielkiej tragedii, pomoc psychologiczna staje się równie ważna jak wsparcie medyczne.