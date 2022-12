Przywódca sekty religijnej Samuel Bateman został oskarżony o poślubienie 20 kobiet i dziewcząt. Większość z nich w dniu ślubu nie miała jeszcze 15 lat. Wśród jego żon była jego własna córka.

46-letni Samuel Bateman przywodził sekcie mormońskiej, tak ekstremalnej, że została wykluczona z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Na jego trop FBI natrafiło po tym, jak został zatrzymany w sierpniu na jednej z dróg w Arizonie. W przyczepie kempingowej, którą ciągnął za swoim samochodem, przewoził trzy dziewczynki w wieku od 11 do 14 lat. W przyczepie była tylko brudna sofa i wiaderko, które miało służyć dziewczynkom jako toaleta. Samochodem podróżowały obok Batemana jeszcze trzy kobiety oraz dwie dziewczynki w wieku poniżej 15 lat.

We wrześniu agenci FBI wkroczyli do dwóch jego domów w Colorado City, szukając dowodów na zawarcie nielegalnych małżeństw i wykorzystywanie seksualne dzieci.

Teraz gazeta "Salt Lake Tribune" pisze, że FBI udokumentowało, iż Samuel Bateman miał ok. 20 żon, z których większość miała mniej niż 15 lat. Najmłodsza dziewczynka w dniu ślubu miała 9 lat, inna z żon okazała się być jego własną córką.

Bateman, który okrzyknął się prorokiem, poślubił - według FBI - swoją nastoletnią córkę w 2019 roku.

Mężczyzna zgromadził wokół siebie ok. 50 członków sekty. Większość jego żon było córkami, matkami albo siostrami dwóch poligamicznych rodzin.

Wśród dowodów przeciwko Batemanowi jest także nagranie audio, na którym mówi on, że "ojciec niebieski" poinstruował go, żeby oddał trzem mężczyznom ze swojego zboru to co ma najcenniejsze - cnotę swoich dziewcząt. Z nagrania można wywnioskować, że Bateman przyglądał się mężczyznom gwałcącym jego córki. Jedna z nich miała wtedy 12 lat. Słychać jego komentarz. Mówi on, że dziewczęta ofiarowują swoją niewinność z miłości do Pana.

Bateman jest w areszcie, czeka na proces. Postawiono mu zarzuty kazirodztwa, gwałtów na nieletnich, poligamii, a ponieważ przewoził nieletnie dziewczęta z innych stanów także handlu ludźmi.

W 2011 roku na dożywocie skazany został Warren Jeffs, lider poligamicznej sekty. Mężczyzna zaaranżował przymusowe małżeństwa między nieletnimi dziewczynami a dużo starszymi mężczyznami. Sam miał ponad 70 żon.