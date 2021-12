"Jeśli będziemy prowadzić politykę ustępstw wobec Putina, to to na pewno doprowadzi do agresji; Putina nie wolno się bać ani mu wierzyć; on rozumie tylko siłę i jedność swoich oponentów" - mówił we wtorek w Senacie były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.

