Ponad 35 tysięcy ofiar upałów w Europie. Dramatyczne dane z kontynentu

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Tegoroczne lato okazało się jednym z najtragiczniejszych w historii Europy pod względem liczby zgonów spowodowanych ekstremalnymi upałami. Według najnowszych danych, w wyniku rekordowych fal gorąca na kontynencie zmarło co najmniej 35 tysięcy osób więcej niż zwykle. Eksperci ostrzegają, że rzeczywista liczba ofiar może być jeszcze wyższa, a statystyki z kolejnych krajów wciąż napływają.

Tegoroczne lato zapisze się na kartach historii jako jedno z najtragiczniejszych pod względem liczby ofiar ekstremalnych temperatur. Fale upałów, które przetoczyły się przez Europę od maja do sierpnia, doprowadziły do dramatycznego wzrostu liczby zgonów. Według szacunków opartych na danych z połowy kontynentu, zmarło co najmniej 35 tysięcy osób więcej niż wynosi średnia dla tego okresu.

Niemcy, Francja, Hiszpania – epicentra tragedii

Najwięcej ofiar odnotowano w krajach Europy Zachodniej. W Niemczech, według statystyk Instytutu Roberta Kocha, od kwietnia do początku sierpnia z powodu upałów zmarło aż 14 tysięcy osób. Szczególnie tragiczny był tydzień pod koniec czerwca, kiedy liczba zgonów sięgnęła niemal 10 tysięcy.

Francja również zmaga się z dramatycznymi skutkami upałów. Wstępne dane wskazują, że od końca maja do drugiej połowy lipca odnotowano tam 7,3 tysiąca nadmiarowych zgonów. Hiszpania, która już w 2022 roku przeżyła rekordową falę upałów, w tym roku zanotowała jeszcze wyższą liczbę ofiar – blisko 5 tysięcy osób zmarło w wyniku wysokich temperatur tylko do połowy sierpnia.

Włochy, Wielka Brytania, Beneluks – dramatyczne statystyki

Wstępne szacunki z Włoch mówią o 5 do 8 tysiącach zgonów spowodowanych upałami. W samej Anglii, według brytyjskiej agencji ds. bezpieczeństwa zdrowotnego, upały z maja i czerwca przyczyniły się do śmierci niemal 3 tysięcy osób.

Belgia i Holandia również odnotowały znaczący wzrost liczby zgonów. W Belgii w ciągu zaledwie 11 dni zmarło 1,2 tysiąca osób więcej niż zwykle, a w Holandii w ciągu dwóch tygodni liczba nadmiarowych zgonów przekroczyła 900.

Polska także dotknięta

Tragiczne statystyki nie ominęły także Polski. Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską, pod koniec czerwca liczba zgonów w naszym kraju była o ponad tysiąc wyższa niż zwykle. Szwajcaria, Bułgaria, Dania, Grecja, Luksemburg i Rumunia również raportowały wzrost liczby nadmiarowych zgonów w związku z falami upałów.

Eksperci podkreślają, że upał rzadko jest bezpośrednio wskazywany jako przyczyna śmierci. Najczęściej traktowany jest jako czynnik pogarszający stan zdrowia osób cierpiących na choroby układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego. W wielu krajach statystyki dotyczące nadmiarowych zgonów są prowadzone według różnych kryteriów, co utrudnia dokładne oszacowanie skali problemu.

Według danych agencji AFP, tego lata temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza odnotowano na obszarach zamieszkałych przez ponad 80 milionów Europejczyków. Światowa Organizacja Zdrowia już w maju alarmowała, że w ciągu ostatnich 20 lat śmiertelność spowodowana upałami w Europie wzrosła o ponad 30 procent.

Specjaliści ostrzegają, że zmiany klimatyczne będą prowadzić do coraz częstszych i bardziej intensywnych fal upałów. Władze wielu krajów apelują o wdrażanie skutecznych programów ochrony zdrowia publicznego oraz inwestycje w infrastrukturę, która pozwoli lepiej chronić mieszkańców przed skutkami ekstremalnych temperatur.