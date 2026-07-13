Polskie F-16 nad Paryżem. Francja szykuje się na największą paradę wojskową od lat

RMF24

Ponad 6,5 tys. żołnierzy, 98 samolotów i 33 śmigłowce. We wtorek Polami Elizejskimi przejdzie największa od lat defilada z okazji francuskiego święta narodowego. Pochód po raz pierwszy w historii otworzy około 500 wojskowych z państw koalicji chętnych, w tym Polacy. Dla Emmanuela Macrona będzie to dziesiąta i zarazem ostatnia defilada w roli prezydenta Francji.

Tegoroczna defilada odbywa się pod hasłem „Strategiczne przebudzenie Europy". Według Pałacu Elizejskiego ma być symbolem kontynentu, który dostrzega zagrożenia i bierze los we własne ręce. W związku z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi będzie to zarazem ostatnia parada, na której czele stanie Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron / Shutterstock

Koalicja chętnych na czele pochodu

Po raz pierwszy w historii parady francuskim żołnierzom towarzyszyć będą przedstawiciele 36 państw. Od Albanii, przez Polskę, Niemcy i Wielką Brytanię, po Nową Zelandię. Przemarsz otworzy blisko 500 wojskowych z 35 krajów koalicji chętnych, gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Tuż za nimi osobno przejdzie reprezentacja żołnierzy ukraińskich. Na trybunie honorowej zasiądą też przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej.

„Nie jesteśmy sami" - podkreśla gubernator wojskowy Paryża gen. Loïc Mizon, zapytany o sygnał, jaki tegoroczna parada ma wysłać rywalom. „Ich strategia polega na prowadzeniu agresywnej wojny informacyjnej, która sprawia, że nasi obywatele wierzą, że Europa i Zachód są odizolowane [...]. Obecność przyjaznych flag dowodzi czegoś przeciwnego" - dodał w wywiadzie dla francuskiego ministerstwa sił zbrojnych.

Polskie F-16 nad Paryżem

Część lotniczą parady otworzy słynna dziewięciosamolotowa formacja francuskich Alphajetów, ciągnąca za sobą smugi w narodowych barwach. Towarzyszyć jej będą dwa myśliwce Mirage 2000, w których kabinach obok francuskich instruktorów zasiądą ukraińscy piloci szkoleni we Francji. To jeden z mocniejszych sygnałów tegorocznej defilady.

Łącznie nad Polami Elizejskimi przeleci 98 samolotów i 33 śmigłowce. W bloku myśliwskim obok polskiego F-16 pojawi się jedenaście zagranicznych maszyn, m.in. brytyjskie, niemieckie, szwedzkie i włoskie myśliwce. Osobny pokaz zaprezentuje lotnictwo strategiczne: latająca cysterna A330 MRTT w asyście siedmiu myśliwców Rafale należących do Strategicznych Sił Powietrznych (FAS), zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, zademonstruje filar francuskiego odstraszania nuklearnego.

Weterani wschodniej flanki

Ważne miejsce w pochodzie zajmą oddziały stacjonujące na wschodniej flance sojuszu. Wśród wyróżnionych jednostek znajdą się grupy bojowe z Estonii i Rumunii, a w powietrzu - brygady lotnicze zaangażowane w zabezpieczanie przestrzeni powietrznej wschodnich rubieży NATO.

Święto 14 lipca

Defilada jest corocznym wydarzeniem upamiętniającym zdobycie Bastylii, symboliczny początek rewolucji francuskiej. Organizowana niemal nieprzerwanie od blisko 150 lat, uchodzi za jedno z największych tego rodzaju przedsięwzięć w Europie.