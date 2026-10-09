Polski profesor zamordowany w Atenach. Wyrok po egzekucji w biały dzień

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Morderca Przemysława Jeziorskiego skazany na dożywocie. Sąd w Atenach wydał wyrok w sprawie 35-letniego mężczyzny, uznając go za winnego zabójstwa polskiego wykładowcy uniwersyteckiego.

Do morderstwa doszło 4 lipca 2025 r., kiedy Jeziorski, wykładowca marketingu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, odwiedzał swoje dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Do Polaka oddano pięć strzałów w klatkę piersiową i szyję w środku dnia w miejscowości Ajia Paraskiewi w aglomeracji ateńskiej.

Sprawca został aresztowany w tym samym miesiącu i przyznał się do zabójstwa. 35-letni mężczyzna twierdził, że chciał zakończyć spór między swoją partnerką a Jeziorskim, jej byłym mężem - przypomniał portal dziennika „Kathimerini”.

Z informacji ujawnionych w trakcie śledztwa wynika, że ofiara i jego była żona byli w trakcie burzliwego procesu rozwodowego, obejmującego spory o opiekę nad dziećmi oraz kwestie finansowe.

Skazany utrzymywał, że działał bez wiedzy swojej partnerki. Sąd nie rozstrzygnął o jej winie; kobieta popełniła samobójstwo, czekając na proces mający rozstrzygnąć, czy podżegała do zabójstwa byłego męża. W chwili ataku dzieci pary miały 10 lat. Ostatecznie opieka nad nimi została przyznana bratu zabitego.

Trzech innych mężczyzn uznano za winnych współudziału w planowaniu i popełnieniu przestępstwa.