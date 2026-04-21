Komisja Europejska wyraziła zgodę na udział spółki PESA w konsorcjum kierowanym przez Mota-Engil, ubiegającym się o kontrakt na budowę i zaprojektowanie linii metra "Violet" w Lizbonie - poinformowała KE. Zastąpi portugalską spółkę CRRC.

Stacja metra w Lizbonie

Jak podano, Komisja Europejska upoważniła Metropolitano de Lisboa do udzielenia zamówienia na budowę i zaprojektowanie linii metra "Violet" w Lizbonie, z zastrzeżeniem warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie subsydiów zagranicznych, po zmianie wprowadzonej przez konsorcjum, która pozwoli uniknąć zakłóceń spowodowanych subsydiami zagranicznymi.

"Metropolitano de Lisboa jako podmiot zamawiający może teraz udzielić zamówienia oferentowi, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie. Lista oferentów obejmuje konsorcjum kierowane przez Mota-Engil, pod warunkiem że wszystkie zobowiązania tego konsorcjum określone w decyzji Komisji są w pełni przestrzegane" - napisano w komunikacie.

Ruch Komisji Europejskiej

Komisja poinformowała, że 5 listopada 2025 roku wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w oparciu o przesłanki wskazujące, że portugalski CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal mógł otrzymać subsydia zagraniczne, które zniekształciły postępowanie o udzielenie zamówienia, co umożliwiło konsorcjum złożenie nadmiernie korzystnej oferty.

"Szczegółowe dochodzenie potwierdziło te wstępne ustalenia, ujawniając, że przedmiotowe subsydia rzeczywiście zapewniły konsorcjum nieuczciwą przewagę konkurencyjną, ze szkodą dla innych oferentów uczestniczących w przetargu i integralności rynku wewnętrznego UE" - napisano dalej.

"Komisja przyjęła obecnie decyzję o przyjęciu zobowiązań podjętych przez konsorcjum w celu zastąpienia portugalskiego CRRC przez Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna (PESA), polskiego producenta taboru kolejowego, który nie otrzymał zakłócających subsydiów zagranicznych. Zobowiązania te eliminują to zakłócenie konkurencji na rynku wewnętrznym. W rezultacie Komisja wyraziła zgodę na udział konsorcjum w przetargu" - napisano w informacji.

Komisja dodała, że ostateczna decyzja o udzieleniu zamówienia należy jednak do Metropolitano de Lisboa.