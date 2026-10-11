Polska na stałe w G20? Ważna deklaracja USA

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Stany Zjednoczone oficjalnie zadeklarowały, że będą zabiegać o stałe członkostwo Polski w G20. Amerykanie zaproponowali, by jeden z punktów końcowego oświadczenia grupy, które zostanie przyjęte na grudniowym szczycie w Miami, mówił o stałym członkostwie Polski. To wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja.

Departament Stanu USA przekazał, że amerykańska prezydencja w G20 będzie prowadziła starania, by uczynić Polskę stałym członkiem grupy „tak szybko, jak to możliwe”.

„Długotrwały i stały wzrost gospodarczy Polski, w połączeniu z jej rosnącą pozycją lidera na arenie międzynarodowej, czyni z Polski idealnego uczestnika dyskusji na forum G20” – podkreślono w oświadczeniu Departament Stanu USA.

Zgrzyt na szczycie G20: Rozmowy z Rosją przerwane, politycy odmówili wspólnego zdjęcia Stany Zjednoczone nie zamierzają rozszerzać współpracy gospodarczej z Rosją ani zawierać nowych porozumień, dopóki nie zakończy się wojna w Ukrainie - wynika z ustaleń agencji Reuters. O sprawie rozmawiali na szczycie G20 w Asheville w Karolinie…

Obecnie Polska uczestniczy w pracach G20 jako pełnoprawny członek, ale tylko dzięki specjalnemu zaproszeniu od USA, które wcześniej wycofały zaproszenie dla Republiki Południowej Afryki.

Polscy dyplomaci intensywnie zabiegają o to, by ten wyjątkowy status zamienić na stałe miejsce przy stole największych gospodarek świata.

Kluczowe rozmowy i trudne negocjacje

Najbliższe tygodnie będą decydujące. Wkrótce odbędzie się wideokonferencja tzw. szerpów, czyli przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za negocjacje. To właśnie podczas tych rozmów omawiane będą szczegóły dotyczące ewentualnego stałego członkostwa Polski.

Stany Zjednoczone zaproponowały już, by kwestia ta znalazła się w końcowym oświadczeniu po szczycie w Miami. Jednak, jak podkreślają eksperci, do przyjęcia takiego zapisu potrzebna jest jednomyślność wszystkich członków G20, w tym Rosji.

Alternatywne scenariusze dla Polski

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, wskazuje na trzy możliwe warianty przyszłego udziału Polski w G20. Poza pełnym członkostwem, możliwe jest uzyskanie statusu stałego gościa lub obserwatora – tak jak obecnie Hiszpania.

Trzeci scenariusz zakłada, że Polska będzie otrzymywać zaproszenia od kolejnych państw sprawujących prezydencję w G20, czyli w przyszłym roku od Wielkiej Brytanii, a za dwa lata od Korei Południowej.

W ramach kampanii na rzecz stałego członkostwa, prezydent Karol Nawrocki planuje w najbliższym czasie wizyty w Arabii Saudyjskiej, Senegalu i Argentynie. Kluczowe znaczenie mają bowiem głosy państw tzw. Globalnego Południa.

Minister finansów Andrzej Domański podczas ostatniego spotkania w Milwaukee wyraził przekonanie, że szanse na zaproszenie Polski w przyszłym roku są bardzo duże.

W prace G20 zaangażowani są także minister energii Miłosz Motyka oraz ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pod koniec października w Atlancie odbędzie się spotkanie szefów MSZ, a finałowy szczyt liderów G20 zaplanowano na 14-15 grudnia w Miami. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki.