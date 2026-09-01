Zgrzyt na szczycie G20: Rozmowy z Rosją przerwane, politycy odmówili wspólnego zdjęcia

USA stawiają Rosji warunek. Reuters ujawnia szczegóły rozmowy na G20
Według źródeł Reutersa Bessent miał jasno zakomunikować rosyjskiemu ministrowi, że perspektywa rozszerzenia współpracy gospodarczej jest uzależniona od zakończenia wojny.
Gdy w pewnym momencie Siłuanow próbował przejść do tematów dotyczących współpracy gospodarczej będącej przedmiotem wspólnego zainteresowania, Bessent przerwał rozmowę, mówiąc: Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że wojna się zakończy.
Rozmowa o planie pokojowym Trumpa
Spotkanie Bessenta z Siłuanowem odbyło się w czasie, gdy administracja Donalda Trumpa zabiega o zakończenie wojny w Ukrainie. Według źródeł Reutersa plan pokojowy amerykańskiego prezydenta był jednym z tematów rozmowy obu ministrów.
Rosyjskie Ministerstwo Finansów potwierdziło samo spotkanie, ale przedstawiło jego zakres jedynie w ogólny sposób - resort poinformował, że Bessent i Siłuanow rozmawiali o współpracy finansowej między Rosją a USA oraz o współdziałaniu w ramach G20. Nie ujawniono szczegółów rozmowy.
Rosja po raz pierwszy na szczycie G20 od wybuchu pełnoskalowej wojny
Spotkanie w Asheville miało również znaczenie ze względu na osobisty udział rosyjskiego ministra finansów. Siłuanow pojawił się na spotkaniu G20 w Stanach Zjednoczonych osobiście po raz pierwszy od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wcześniej rosyjskie władze nie wysyłały ministra finansów na tego rodzaju bezpośrednie spotkania G20. Jego obecność w Asheville stworzyła więc możliwość bezpośrednich rozmów z przedstawicielami administracji USA.
Udział rosyjskiej delegacji na spotkaniu wywołał reakcje części przedstawicieli państw europejskich - głównie ministrów finansów - którzy odmówili wspólnego zdjęcia z Siłuanowem, dając w ten sposób „sygnał ostrzegawczy” Rosji.
Trump zaprosił Rosję do rozmów w ramach G20
Decyzja o umożliwieniu Rosji udziału w spotkaniu G20 była wcześniej przedmiotem dyskusji. Donald Trump tłumaczył zaproszenie przedstawicieli Moskwy potrzebą utrzymywania dialogu. Lubimy dogadywać się ze wszystkimi. Jednym z powodów mojego sukcesu jest to, że dogaduję się ze wszystkimi - mówił prezydent USA, odpowiadając na pytania dziennikarzy o obecność Rosjan.
Jednocześnie - jak wynika z informacji Reutersa - Waszyngton sygnalizuje Moskwie, że powrót do szerszej współpracy gospodarczej nie jest obecnie bezwarunkowy. Kluczowym warunkiem ma być zakończenie wojny w Ukrainie.