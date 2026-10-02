„To ośmiesza Polskę”. Marszałek Czarzasty mocno do prezydenta

RMF24

„Oczekuję od prezydenta powołania ambasadorów. Nie mamy ich m.in. we Włoszech, w Indiach, w Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii. To ośmiesza Polskę” - powiedział dziś na konferencji marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrytykował również wykorzystanie orędzia przez prezydenta Karola Nawrockiego do ogłoszenia podpisania ustawy. „Ciekaw jestem, jakich narzędzi użyje pan prezydent, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie, że podpisało się jedną z wielu ustaw” - powiedział Czarzasty.

Weta, których pan prezydent dokonał do tej pory kosztują Polaków już 8 mld zł. Do tego dochodzi afera, potencjalna, z dostępnością do prezydenta za pieniądze (...). Oczekuję przyjęcia ślubowania od pana Berka, powołania szefa SOP. (...). W wyniku presji i strachu przed opinią publiczną podpisał wczoraj ustawę ws. cen paliw. Mógł to zrobić dwa miesiące temu - powiedział również marszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty skrytykował wczorajsze orędzie prezydenta Nawrockiego, w którym ogłosił, że podpisał rządową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Krytyka marszałka Sejmu dotyczyła tego, że - jak podkreślił - orędzie wygłasza się w sprawach wyjątkowej wagi dla państwa i obywateli: gdy potrzebne jest bezpośrednie przedstawienie stanowiska w kwestii bezpieczeństwa czy kryzysu.

Dziwi mnie to, ponieważ wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, gdy informuje się o rzeczach związanych z zagrożeniem lub bezpieczeństwem narodu. Ciekaw jestem, jakich narzędzi użyje pan prezydent, kiedy będzie trzeba informaować o zagrożeniu, a nie, że podpisało się jedną z wielu ustaw - powiedział marszałek.