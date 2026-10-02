„To ośmiesza Polskę”. Marszałek Czarzasty mocno do prezydenta

Weta, których pan prezydent dokonał do tej pory kosztują Polaków już 8 mld zł. Do tego dochodzi afera, potencjalna, z dostępnością do prezydenta za pieniądze (...). Oczekuję przyjęcia ślubowania od pana Berka, powołania szefa SOP. (...). W wyniku presji i strachu przed opinią publiczną podpisał wczoraj ustawę ws. cen paliw. Mógł to zrobić dwa miesiące temu - powiedział również marszałek Sejmu.
Włodzimierz Czarzasty skrytykował wczorajsze orędzie prezydenta Nawrockiego, w którym ogłosił, że podpisał rządową ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Krytyka marszałka Sejmu dotyczyła tego, że - jak podkreślił - orędzie wygłasza się w sprawach wyjątkowej wagi dla państwa i obywateli: gdy potrzebne jest bezpośrednie przedstawienie stanowiska w kwestii bezpieczeństwa czy kryzysu.
Dziwi mnie to, ponieważ wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, gdy informuje się o rzeczach związanych z zagrożeniem lub bezpieczeństwem narodu. Ciekaw jestem, jakich narzędzi użyje pan prezydent, kiedy będzie trzeba informaować o zagrożeniu, a nie, że podpisało się jedną z wielu ustaw - powiedział marszałek.
Więcej informacji wkrótce.