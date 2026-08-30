„Pojechaliśmy do Moskwy, aby mówić o pokoju”. Watykan o relacjach z Rosją

RMF24

Szef dyplomacji Watykanu, arcybiskup Paul Richard Gallagher, w niedzielę zabrał głos po powrocie z Rosji. Oświadczył, że aby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie, trzeba prowadzić dialog ze wszystkimi. W wywiadzie dla watykańskich mediów podkreślił, że „izolowanie ludzi czy państw nie pomaga”. Arcybiskup Gallagher podkreślił również: „Pojechaliśmy do Moskwy, aby mówić o pokoju”.

„Izolowanie ludzi czy państw nie pomaga”

Arcybiskup Gallagher zakończył wizytę w Rosji w piątek. Podczas niej rozmawiał m.in. z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem, doradcą przywódcy Rosji Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem oraz przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego. Moskwę odwiedził po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Spotkania, które odbyliśmy w Moskwie z przedstawicielami różnych misji dyplomatycznych, służą umocnieniu inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz utrzymania otwartej drogi dialogu. Jesteśmy przekonani, że to właściwa droga i że izolowanie ludzi czy państw, mówiąc szczerze, nie pomaga – powiedział abp Gallagher w wywiadzie dla portalu Vatican News.

Projekt budżetu na 2027 rok. Ponad 280 milionów na Fundusz Kościelny W 2027 roku wydatki na Fundusz Kościelny mają osiągnąć rekordowy poziom 283 milionów 560 tysięcy złotych – wynika z projektu ustawy budżetowej. To o 11 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość tych środków przeznaczona…

Takie jest nasze stanowisko. Oczywiście każde państwo ma pełne prawo samodzielnie decydować o swojej strategii. Przyjeżdżając do Moskwy i robiąc to, czego inni w tej chwili nie robią, zachęcamy do zastanowienia się, czy dotychczasowe strategie przynoszą rezultaty prowadzące do rozwiązania tej tragedii – powiedział pochodzący z Wielkiej Brytanii hierarcha.

Podkreślił także: Pojechaliśmy do Moskwy, aby mówić o pokoju, dodawać odwagi ludziom niespokojnym z powodu wojny i powiedzieć: miejcie odwagę, wejdźcie na drogę pokoju, miejcie nadzieję i wierzcie, że nadejdzie lepszy dzień. Myślę, że to było zasadnicze przesłanie naszej misji.

Co łączy Rosję i Watykan? Arcybiskup o „trosce o chrześcijan”

Arcybiskup Gallagher zaznaczył, że Watykan „od lat ma otwarty kanał kontaktowy z ministrem Siergiejem Ławrowem i nie dotyczy on wyłącznie wojny w Ukrainie”.

Rosja jest bardzo przywiązana do swojej prawosławnej tradycji chrześcijańskiej i łączy nas troska o chrześcijan, którzy w różnych częściach świata napotykają trudności – dodał.

„Lekcje religii nie są przywilejem”. Apel biskupów przed 1 września W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie o wymownym tytule „Młody człowiek zasługuje na więcej”. Hierarchowie stwierdzili w nim, że z niepokojem obserwują działania resortu…

Są kraje, w których z technicznego punktu widzenia nie można mówić o prześladowaniach, ale brakuje bezpieczeństwa, występuje dyskryminacja, uprzedzenia i marginalizacja. Rosja również interesuje się tymi problemami. Jest to dziedzina, w której staramy się odnawiać wspólne zaangażowanie – dodał przedstawiciel Watykanu.

Przyznał, że dialog w sprawie zakończenia wojny jest trudny.

Im dłużej trwa wojna, tym trudniej będzie odbudować relacje: jest wiele ofiar, wiele otwartych ran. Wiemy jednak bardzo dobrze, że w historii wszystkie konflikty, wszystkie wojny kończą się negocjacjami i porozumieniem, po czym rozpoczyna się odbudowa relacji między dawnymi stronami konfliktu. W tym sensie dyplomacja daje nadzieję na możliwe rozwiązanie – przekonywał.