„Lekcje religii nie są przywilejem”. Apel biskupów przed 1 września

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W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało oświadczenie o wymownym tytule „Młody człowiek zasługuje na więcej”. Hierarchowie stwierdzili w nim, że z niepokojem obserwują działania resortu edukacji ws. lekcji religii. „Nie są przywilejem Kościoła. Są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, wynikającym z zasady wolności sumienia i wyznania oraz prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami” - podkreślili. Odnieśli się też do budzącej wiele emocji edukacji zdrowotnej.

„Żadna instytucja nie zastąpi troskliwego rodzica”

Oświadczenie opublikowane na stronach Episkopatu zaczyna się od stwierdzenia, że za wychowanie młodych ludzi odpowiedzialnych jest wiele instytucji, które powinny ze sobą współpracować – m.in. rodzina, szkoła, wspólnoty religijne i państwo.

Widzimy, jak bardzo dziś dzieci i młodzież potrzebują autentycznego wsparcia, pewnych drogowskazów i środowisk, w których mogą wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i godności. U progu nowego roku szkolnego i w obliczu poważnych wyzwań stojących przed wychowaniem, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski czuje się zobowiązane zabrać głos w duchu pasterskiej troski o młode pokolenia w naszej Ojczyźnie – czytamy w dokumencie.

Biskupi zwrócili uwagę na fakt, że żyjemy w czasach osłabienia więzi społecznej, co może być szczególnie dotkliwe dla dzieci i młodzieży. „Młodzi ludzie coraz częściej dorastają w świecie intensywnej komunikacji cyfrowej, lecz jednocześnie doświadczają osamotnienia. Potrzebują przestrzeni, w których będą wysłuchani, zauważeni i prowadzeni ku dojrzałości. Wobec tak poważnych wyzwań Kościół nie może pozostawać obojętny. Rozumiemy, że żadna instytucja nie zastąpi troskliwego rodzica ani mądrego wychowawcy, ale pragniemy być wsparciem w trudnym dziele wychowania” – zadeklarowali.

Biskupi o „marginalizacji” lekcji religii

Hierarchowie skrytykowali działania resortu edukacji dotyczące lekcji religii i zaapelowali o przywrócenie tym zajęciom „właściwego miejsca”.

„Nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do jednej godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole” – ocenili.

W oświadczeniu podkreślono, że lekcje religii to nie przywilej Kościoła, ale konstytucyjne prawo uczniów i rodziców.

„Nie służą wyłącznie osobistej formacji wierzących. Pozwalają lepiej poznawać historię Polski i Europy, literaturę, sztukę, etykę społeczną i wiele innych obszarów kultury. Pomagają także lepiej rozumieć samego siebie, odnajdywać sens życia, pogłębiać rozumienie swojej wiary. Do szkolnej edukacji wnoszą coś niepowtarzalnego: odpowiedź na najgłębsze pytania o sens, wartość i cel ludzkiego życia” – wyliczyli sygnatariusze dokumentu - przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, abp Józef Kupny (zastępca przewodniczącego) i bp Marek Marczak (sekretarz generalny KEP).

Hierarchowie przychylnie ocenili obywatelski projekt ustawy, który miałby dać każdemu uczniowie gwarancję szkolnych zajęć z religii lub etyki.

„Formacja do wartości nie jest przeciwieństwem pluralizmu – przeciwnie, umożliwia prowadzenie dialogu z szacunkiem i budowanie wspólnoty mimo różnic. Z tych względów uczniowie powinni wybierać między lekcjami religii a etyki. To kwestia odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia” – wyjaśnili.

KEP o edukacji zdrowotnej. „Niepokoi brak jednoznacznego stanowiska”

W dokumencie poruszono też temat budzących wiele emocji zajęć z edukacji zdrowotnej. W ubiegłym roku szkolnym były one nieobowiązkowe, ale teraz sytuacja ma się zmienić. Nieobowiązkowy ma pozostać moduł dotyczący seksualności - zdaniem hierarchów nie rozwiązuje to problemu.

Prezydium KEP chwali twórców przedmiotu za chęć działań profilaktycznych, jeśli chodzi o choroby czy zdrowie psychiczne, ale jednocześnie wyraża obawy dotyczące wizji małżeństwa i rodziny, które miałyby być przedstawiane na tych zajęciach.

„Państwo powinno wspierać rodzinę w wychowaniu, a nie przejmować jej podstawowych funkcji. Seksualność powinna być przedstawiana w perspektywie relacji małżeńskich i rodzinnych, ponieważ w tym kontekście służy autentycznemu dobru człowieka. Niepokoi także brak jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Prosimy zatem rodziców o nieustanne czuwanie nad edukacją własnych dzieci w tak ważnej i zarazem wrażliwej sferze życia” - napisali duchowni.

W oświadczeniu znalazła się też opinia, że stanowisko Kościoła nie zostało uwzględnione przy tworzeniu założeń edukacji zdrowotnej.

„Apelujemy o merytoryczne konsultacje z rodzicami, środowiskami wychowawczymi i wspólnotami wyznaniowymi oraz wspólne wypracowanie treści programowych szanujących światopogląd wszystkich rodziców, dzieci i młodzieży” - czytamy w dokumencie.