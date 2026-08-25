„Lekcje religii nie są przywilejem”. Apel biskupów przed 1 września

„Żadna instytucja nie zastąpi troskliwego rodzica”
Oświadczenie opublikowane na stronach Episkopatu zaczyna się od stwierdzenia, że za wychowanie młodych ludzi odpowiedzialnych jest wiele instytucji, które powinny ze sobą współpracować – m.in. rodzina, szkoła, wspólnoty religijne i państwo.
Widzimy, jak bardzo dziś dzieci i młodzież potrzebują autentycznego wsparcia, pewnych drogowskazów i środowisk, w których mogą wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i godności. U progu nowego roku szkolnego i w obliczu poważnych wyzwań stojących przed wychowaniem, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski czuje się zobowiązane zabrać głos w duchu pasterskiej troski o młode pokolenia w naszej Ojczyźnie – czytamy w dokumencie.
Biskupi zwrócili uwagę na fakt, że żyjemy w czasach osłabienia więzi społecznej, co może być szczególnie dotkliwe dla dzieci i młodzieży. „Młodzi ludzie coraz częściej dorastają w świecie intensywnej komunikacji cyfrowej, lecz jednocześnie doświadczają osamotnienia. Potrzebują przestrzeni, w których będą wysłuchani, zauważeni i prowadzeni ku dojrzałości. Wobec tak poważnych wyzwań Kościół nie może pozostawać obojętny. Rozumiemy, że żadna instytucja nie zastąpi troskliwego rodzica ani mądrego wychowawcy, ale pragniemy być wsparciem w trudnym dziele wychowania” – zadeklarowali.
Biskupi o „marginalizacji” lekcji religii
Hierarchowie skrytykowali działania resortu edukacji dotyczące lekcji religii i zaapelowali o przywrócenie tym zajęciom „właściwego miejsca”.
„Nakaz umieszczania lekcji religii przed lub po innych zajęciach szkolnych, redukcja wymiaru nauczania do jednej godziny tygodniowo, możliwość łączenia klas oraz usunięcie oceny z religii ze średniej ocen prowadzą do ich marginalizacji w polskiej szkole” – ocenili.
W oświadczeniu podkreślono, że lekcje religii to nie przywilej Kościoła, ale konstytucyjne prawo uczniów i rodziców.
„Nie służą wyłącznie osobistej formacji wierzących. Pozwalają lepiej poznawać historię Polski i Europy, literaturę, sztukę, etykę społeczną i wiele innych obszarów kultury. Pomagają także lepiej rozumieć samego siebie, odnajdywać sens życia, pogłębiać rozumienie swojej wiary. Do szkolnej edukacji wnoszą coś niepowtarzalnego: odpowiedź na najgłębsze pytania o sens, wartość i cel ludzkiego życia” – wyliczyli sygnatariusze dokumentu - przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, abp Józef Kupny (zastępca przewodniczącego) i bp Marek Marczak (sekretarz generalny KEP).
Hierarchowie przychylnie ocenili obywatelski projekt ustawy, który miałby dać każdemu uczniowie gwarancję szkolnych zajęć z religii lub etyki.
„Formacja do wartości nie jest przeciwieństwem pluralizmu – przeciwnie, umożliwia prowadzenie dialogu z szacunkiem i budowanie wspólnoty mimo różnic. Z tych względów uczniowie powinni wybierać między lekcjami religii a etyki. To kwestia odpowiedzialności za przyszłość młodego pokolenia” – wyjaśnili.
KEP o edukacji zdrowotnej. „Niepokoi brak jednoznacznego stanowiska”
W dokumencie poruszono też temat budzących wiele emocji zajęć z edukacji zdrowotnej. W ubiegłym roku szkolnym były one nieobowiązkowe, ale teraz sytuacja ma się zmienić. Nieobowiązkowy ma pozostać moduł dotyczący seksualności - zdaniem hierarchów nie rozwiązuje to problemu.
Prezydium KEP chwali twórców przedmiotu za chęć działań profilaktycznych, jeśli chodzi o choroby czy zdrowie psychiczne, ale jednocześnie wyraża obawy dotyczące wizji małżeństwa i rodziny, które miałyby być przedstawiane na tych zajęciach.
„Państwo powinno wspierać rodzinę w wychowaniu, a nie przejmować jej podstawowych funkcji. Seksualność powinna być przedstawiana w perspektywie relacji małżeńskich i rodzinnych, ponieważ w tym kontekście służy autentycznemu dobru człowieka. Niepokoi także brak jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Prosimy zatem rodziców o nieustanne czuwanie nad edukacją własnych dzieci w tak ważnej i zarazem wrażliwej sferze życia” - napisali duchowni.
W oświadczeniu znalazła się też opinia, że stanowisko Kościoła nie zostało uwzględnione przy tworzeniu założeń edukacji zdrowotnej.
„Apelujemy o merytoryczne konsultacje z rodzicami, środowiskami wychowawczymi i wspólnotami wyznaniowymi oraz wspólne wypracowanie treści programowych szanujących światopogląd wszystkich rodziców, dzieci i młodzieży” - czytamy w dokumencie.