Pod naporem turystów. To najbardziej oblegane miejsca w Europie

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Wyspy Egejskie Południowe nie mają sobie równych, jeśli chodzi o popularność wśród turystów odwiedzających Unię Europejską. Według najnowszych danych Eurostatu za 2024 rok, region obejmujący takie perły jak Santorini, Rodos czy Kos, zarejestrował ponad 41,5 miliona rezerwacji noclegowych. To imponujący wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że stałych mieszkańców jest tam zaledwie około 326 tysięcy. Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypada aż 127,2 noclegów turystycznych rocznie!

Rajskie plaże, zachody słońca i starożytne zabytki

Co przyciąga podróżnych na greckie wyspy? Przede wszystkim rajskie plaże, spektakularne zachody słońca i bezcenne zabytki starożytności.

Santorini zachwyca białymi domkami na tle błękitnego morza, Rodos kusi średniowieczną starówką, a Kos – śladami Hipokratesa. Nic dziwnego, że region ten dominuje w statystykach nasycenia ruchem turystycznym, wyprzedzając całą konkurencję.

Czego naprawdę szukają podróżni? Nowe trendy w turystyce zaskakują Kąpiel w lesie o północy, wydobywanie agatów w kamieniołomie, a może samotna noc w domku bez sąsiadów? Turyści coraz częściej wybierają podróże, które pozwalają nie tylko zobaczyć nowe miejsca, ale przede wszystkim – przeżyć coś wyjątkowego.…

Wyspy Jońskie i włoskie Dolomity na podium

Na drugim miejscu europejskiego zestawienia znalazły się malownicze Wyspy Jońskie. Ten archipelag, znany z oliwnych gajów, monumentalnych klifów Zakynthos i weneckiej architektury Korfu, przyciąga miliony urlopowiczów. Na każdego mieszkańca przypada tu aż 102,6 noclegu rocznie.

Trzecie miejsce przypadło włoskiej prowincji Bolzano, będącej bramą do Dolomitów. Region ten, łączący tyrolską tradycję z włoskim stylem życia, jest magnesem zarówno dla miłośników zimowego szaleństwa, jak i letnich wędrówek. Efekt? 68,9 noclegu na jednego mieszkańca rocznie.

Trzecie miejsce przypadło włoskiej prowincji Bolzano, będącej bramą do Dolomitów (fot. RMF FM/Malwina Zaborowska)

Chorwacja i Baleary w czołówce

Tuż za podium uplasowało się chorwackie Wybrzeże Adriatyckie, z takimi perełkami jak Split, Dubrownik czy Zadar. Popularność Dalmacji przekłada się na 67,5 noclegu na mieszkańca.

Pierwszą piątkę zamykają hiszpańskie Baleary, gdzie wskaźnik ten wynosi 60.

Kreta – kolejny grecki hit

Na szóstym miejscu znalazła się kolejna grecka potęga turystyczna – Kreta. Wyspa, znana z mitologii, górskich krajobrazów i śródziemnomorskiej kuchni, generuje 55,6 noclegów na mieszkańca rocznie.

Na szóstym miejscu znalazła się kolejna grecka potęga turystyczna – Kreta (fot. RMF FM/Malwina Zaborowska)

Turystyka – szansa i wyzwanie

Tak ogromne zainteresowanie turystów to nie tylko powód do dumy, ale także wyzwanie dla lokalnych społeczności. Wysokie nasycenie ruchem turystycznym oznacza rozwój gospodarczy, ale też presję na infrastrukturę i środowisko.

Czy greckie wyspy i inne popularne regiony Europy poradzą sobie z rosnącą liczbą odwiedzających? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – turystyczny magnes działa tu bez zarzutu!