Pod naporem turystów. To najbardziej oblegane miejsca w Europie

Rajskie plaże, zachody słońca i starożytne zabytki
Co przyciąga podróżnych na greckie wyspy? Przede wszystkim rajskie plaże, spektakularne zachody słońca i bezcenne zabytki starożytności.
Santorini zachwyca białymi domkami na tle błękitnego morza, Rodos kusi średniowieczną starówką, a Kos – śladami Hipokratesa. Nic dziwnego, że region ten dominuje w statystykach nasycenia ruchem turystycznym, wyprzedzając całą konkurencję.
Wyspy Jońskie i włoskie Dolomity na podium
Na drugim miejscu europejskiego zestawienia znalazły się malownicze Wyspy Jońskie. Ten archipelag, znany z oliwnych gajów, monumentalnych klifów Zakynthos i weneckiej architektury Korfu, przyciąga miliony urlopowiczów. Na każdego mieszkańca przypada tu aż 102,6 noclegu rocznie.
Trzecie miejsce przypadło włoskiej prowincji Bolzano, będącej bramą do Dolomitów. Region ten, łączący tyrolską tradycję z włoskim stylem życia, jest magnesem zarówno dla miłośników zimowego szaleństwa, jak i letnich wędrówek. Efekt? 68,9 noclegu na jednego mieszkańca rocznie.
Chorwacja i Baleary w czołówce
Tuż za podium uplasowało się chorwackie Wybrzeże Adriatyckie, z takimi perełkami jak Split, Dubrownik czy Zadar. Popularność Dalmacji przekłada się na 67,5 noclegu na mieszkańca.
Pierwszą piątkę zamykają hiszpańskie Baleary, gdzie wskaźnik ten wynosi 60.
Kreta – kolejny grecki hit
Na szóstym miejscu znalazła się kolejna grecka potęga turystyczna – Kreta. Wyspa, znana z mitologii, górskich krajobrazów i śródziemnomorskiej kuchni, generuje 55,6 noclegów na mieszkańca rocznie.
Turystyka – szansa i wyzwanie
Tak ogromne zainteresowanie turystów to nie tylko powód do dumy, ale także wyzwanie dla lokalnych społeczności. Wysokie nasycenie ruchem turystycznym oznacza rozwój gospodarczy, ale też presję na infrastrukturę i środowisko.
Czy greckie wyspy i inne popularne regiony Europy poradzą sobie z rosnącą liczbą odwiedzających? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – turystyczny magnes działa tu bez zarzutu!