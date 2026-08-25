Pijana matka zatrzymana za kółkiem. Na policję zadzwoniła jej 8-letnia córka

RMF24

Ośmiolatka z Dolnej Saksonii w Niemczech zadzwoniła na numer alarmowy z jadącego samochodu, bo za kierownicą siedziała jej nietrzeźwa matka. Przestraszona dziewczynka powiadomiła służby, gdy kobieta zaczęła jeździć zygzakiem i wielokrotnie wjeżdżać na przeciwległy pas ruchu. Policjanci zatrzymali pojazd krótko po zgłoszeniu, a badanie alkomatem wykazało u 40-latki blisko dwa promile alkoholu. O sprawie poinformował rzecznik policji z okręgu Diepholz.

Lokalna policja w Lembruch w Dolnej Saksonii otrzymała zgłoszenie niewiele po północy, w nocy z piątku na sobotę. Na numer alarmowy zadzwoniła 8-latka, która jechała samochodem ze swoją matką. Dziewczynka przekazała dyżurnemu, że kobieta nie panuje nad torem jazdy.

Dziewczynka była bardzo roztrzęsiona. Powiedziała mojemu koledze przez telefon, że jej matka jedzie zygzakiem po drodze i raz po raz wjeżdża na przeciwny pas. Dziecko było mocno przestraszone i nie wiedziało, gdzie w tym momencie się znajdują – relacjonował Maximilian Höge, rzecznik policji w Diepholz.

W pewnym momencie matka przerwała rozmowę i się rozłączyła. Dyżurny natychmiast oddzwonił i pozostał na linii z dzieckiem. Kobieta zareagowała na telefon złością. Krzyczała na ośmiolatkę, ale sama ani razu nie odezwała się do policjanta po drugiej stronie słuchawki.

Mimo to dziewczynka zachowała czujność i konsekwentnie utrzymywała rozmowę z operatorem. Przez cały czas opisywała, co widzi i co się dzieje. Dzięki temu nasi funkcjonariusze mogli zlokalizować samochód i go zatrzymać – powiedział Höge w rozmowie z dziennikiem „Bild".

Awantura zamiast rozmowy

Złość kobiety nie ustała również po zatrzymaniu samochodu. 40-latka wciąż była pochłonięta kłótnią z córką i nie chciała rozmawiać z funkcjonariuszami. Jak podaje policja, kobieta wykazywała poważne oznaki upojenia alkoholowego.

Pierwsze badanie alkomatem wykazało u kobiety 1,91 promila. 40-latce odebrano prawo jazdy oraz pobrano krew do badań. Obecnie grozi jej więzienie. W Niemczech próg tzw. bezwzględnej niezdolności do prowadzenia pojazdu wynosi 1,1 promila. Po jego przekroczeniu kierowca odpowiada karnie niezależnie od tego, czy doszło do kolizji.

Córka dokonała czegoś niezwykłego, dzwoniąc do nas. To mogło się skończyć groźnym wypadkiem – ocenił rzecznik.