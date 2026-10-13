RMF24

W rezydencji głównego negocjatora USA Steve'a Witkoffa omawiano plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji, który mają wspólnie przygotowywać Amerykanie i Europejczycy. W rezydencji Władimira Putina czytano o tym fakcie artykuł, ale słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, świadczą o tym, że koncepcja nie wywołuje specjalnego entuzjazmu w Moskwie.

Na Kremlu widziano artykuł w „The Washington Post” o tym, że Stany Zjednoczone i Europa zmierzają w kierunku wspólnej propozycji pokojowej dla Ukrainy, ale władze Rosji nie otrzymały na ten temat żadnych informacji na ten temat żadnych informacji. „Widzieliśmy doniesienia medialne, ale nic o tym nie słyszeliśmy” - przekazał Pieskow cytowany przez TASS.

„WP” informował o czteropunktowym planie pokojowym wypracowanym przez zachodnich sojuszników. Inicjatywa zakłada nie tylko zakończenie konfliktu zbrojnego, ale również długofalowe porozumienia gospodarcze oraz kwestie podziału zysków, co ma stanowić kluczowy bodziec do stabilizacji w regionie.

Dziennik przekazał, że koncepcja omawiana była w piątek w rezydencji głównego negocjatora Donalda Trumpa - Steve'a Witkoffa. Na spotkaniu mieli być obecni przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Plan pokojowy, bardzo podobny do innych planów pokojowych

Główny przekaz kierowany do władz na Kremlu zakłada, że samo wstrzymanie działań wojennych to za mało – konieczne będzie zawarcie kompleksowego układu z Europą gwarantującego stabilność. Nie jest to oczywiście pierwszy plan tego typu. Co więcej, fakt, iż w jego przygotowywaniu nie bierze udziału strona rosyjska, może wywołać efekt odwrotny od oczekiwanego. Moskwa już wielokrotnie podkreślała, że nie podpisze żadnych zobowiązań, które zostaną jej narzucone.

Plan musi oczywiście regulować także kwestie terytorialne, których uregulowanie jest w zasadzie niemożliwe przy obecnych stanowczych stanowiskach Moskwy i Kijowa.

Kreml nie odrzuca natomiast zawieszenia broni, dotyczącego obiektów energetycznych. Moskwa kontynuuje kontakty w sprawie ewentualnego „zawieszenia broni w sektorze energetycznym” - przekazał Pieskow.