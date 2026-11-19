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Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa miał w ostatnich miesiącach zasugerować władzom Gujany rozważenie przekazania części spornego regionu Essequibo sąsiedniej Wenezueli — podał Reuters, powołując się na trzy osoby znające sprawę. Wypowiedź miała wywołać zaskoczenie w Georgetown, a amerykańska dyplomacja zapewniała później, że stanowisko USA w sprawie granicy obu państw się nie zmieniło.

Essequibo - region bogaty w surowce

Essequibo na zachodzie kraju obejmuje dwie trzecie terytorium Gujany. Region jest bogaty m.in. w złoto, diamenty i boksyty. Wenezuela od ponad 180 lat zgłasza do niego roszczenia, jednak w praktyce obszar ten jest uznawany przez USA i zdecydowaną większość państw świata za część Gujany.

Według źródeł Reutersa Jeremy Lewin, który do końca października kierował zespołem planowania politycznego w Departamencie Stanu USA, rozmawiał we wrześniu w Waszyngtonie z sekretarzem spraw zagranicznych Gujany Robertem Persaudem.

Miał wówczas zaproponować pomoc w zorganizowaniu rozmów terytorialnych z pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Dwie osoby zaznajomione ze sprawą przekazały agencji, że Lewin poruszył też możliwość przejęcia przez Wenezuelę częściowej kontroli nad Essequibo.

Lewin: Rozmowy były autoryzowane przez Biały Dom

Sam Jeremy Lewin potwierdził Reutersowi, że prowadził „wstępne” rozmowy z przedstawicielami Gujany i Wenezueli dotyczące sporu. Twierdził, że działał na polecenie i za zgodą Białego Domu.

Według jego relacji Delcy Rodriguez zwróciła się w maju w liście do prezydenta Trumpa o amerykańskie pośrednictwo, które miałoby ułatwić bezpośrednie rozmowy z Gujaną na temat statusu spornego obszaru. Reuters zaznaczył, że nie zdołał niezależnie potwierdzić autentyczności tego dokumentu.

Lewin przekazał, że Rodriguez poruszyła tę kwestię również podczas spotkania w Caracas w lipcu. Według dwóch źródeł podczas tej rozmowy omawiano także ewentualną działalność amerykańskich firm w Essequibo.

Kopalnia Bonasika Bauxite w Gujanie / Shutterstock

Spór o bogaty region zaostrzył się po odkryciu tam złóż ropy

Konflikt o Essequibo nabrał nowego znaczenia po odkryciu w 2015 roku przez amerykański koncern ExxonMobil ogromnych złóż ropy na pobliskich wodach. Dzięki nim Gujana, licząca około 1 mln mieszkańców, stała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

W 2018 roku Gujana skierowała sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Domaga się potwierdzenia granicy wyznaczonej w arbitrażu z 1899 roku, gdy kraj był jeszcze kolonią brytyjską.

Wenezuela konsekwentnie kwestionuje ten podział. Delcy Rodriguez także w wystąpieniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu wzywała Gujanę do rozpoczęcia negocjacji dotyczących prawnego statusu regionu.

Waszyngton oficjalnie wszystkiemu zaprzecza

Władze Gujany odbierają wszelkie sugestie o zmianie granic ze zrozumiałym niepokojem. Georgetown wielokrotnie podkreślało, że status Essequibo nie podlega negocjacjom.

Gujańscy urzędnicy zwrócili się o wyjaśnienia do innych przedstawicieli Departamentu Stanu. Jak podał Reuters, otrzymali zapewnienie, że oficjalne stanowisko USA w kwestii granicy między Wenezuelą a Gujaną pozostaje bez zmian.

Rzecznik Departamentu Stanu oświadczył w odpowiedzi dla Reutersa, że resort „codziennie otrzymuje od zewnętrznych stron różne propozycje i warianty polityki”, ale amerykańskie stanowisko dotyczące granicy nie zostało zmienione.