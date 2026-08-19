Pierwszy taki obiekt na świecie powstanie w Europie. Podpisano umowę za gigantyczne pieniądze

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Już za pięć lat pierwszy statek ma przepłynąć wyjątkowym tunelem, który powstanie w Norwegii. Wyjątkowym, bo przeznaczonym dla jednostek pełnomorskich. Do tej pory na świecie nie było takiego projektu. Wczoraj Norweski Zarząd Wybrzeża poinformował o podpisaniu kontraktu wartego 5,6 mld koron (ponad 2,2 mld złotych) na budowę obiektu.

Cel: Ułatwić drogę statkom

Tunel zostanie wydrążony w półwyspie Stad na zachodnim wybrzeżu Norwegii, między Bergen a Aalesund. Statki ominą w ten sposób akwen znany z trudnych warunków pogodowych i wysokich fal. Tunelem będą mogły przepływać jednostki o szerokości do 21,5 metra i wysokości do 29,5 metra.

Stad skipstunnel będzie miał 1,7 km długości, 50 metrów wysokości i 36 metrów szerokości. Na mocy podpisanej w poniedziałek umowy norweski wykonawca AF Gruppen rozpocznie prace na początku 2027 roku. Budowa ma potrwać pięć lat.

Było blisko rezygnacji z projektu

Jeszcze w maju rząd premiera Jonasa Gahra Stoerego chciał zrezygnować z budowy tunelu, gdy okazało się, że budżet konieczny do jego realizacji musiałby być o ponad 70 proc. wyższy od zakładanego. Władze w Oslo wskazywały również, że armatorzy, których statki miałyby korzystać z tunelu, nie chcieli zobowiązać się do zmiany obecnych tras, a to zdaniem gabinetu podważało zasadność inwestycji.

W połowie roku mniejszościowy gabinet Partii Pracy potrzebował głosów Partii Centrum do zbudowania większości dla czerwcowej nowelizacji budżetu. Ludowcy uzależnili poparcie dla całego porozumienia budżetowego od zapewnienia finansowania budowy tunelu. 19 czerwca ich głosami parlament poparł złożony przez Stoerego projekt nowelizacji budżetu, w którym ostatecznie zapewniono środki na tunel.