Brakuje tylko 150 km. Polska bliska osiągnięcia autostradowego celu

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Sieć autostrad w Polsce liczy obecnie 1950 km. GDDKiA wyjaśnia, że na brakujące odcinki złożą się dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej oraz planowana A50, która ma stanowić południową część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Kolosalna różnica. Tak zmieniły się polskie drogi od wejścia do UE

Według GDDKiA łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie 5593,2 km, w tym 3643,2 km dróg ekspresowych. Docelowa sieć, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów, ma liczyć ok. 7980 km, w tym 2100 km autostrad.



W najbliższych latach, wraz ze wzrostem natężenia ruchu, planowana jest także rozbudowa istniejących autostrad. Jako pierwsza dodatkowe pasy zyska A2 między Łodzią i Warszawą. W kolejnych latach rozbudowywana będzie również A4, m.in. na odcinku od Krzyżowej w kierunku Wrocławia, oraz A1 między Toruniem i Włocławkiem.



GDDKiA przypomina, że wchodząc do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Polska miała niecałe 720 km dróg szybkiego ruchu, w tym nieco ponad 485 km autostrad i blisko 233 km dróg ekspresowych.



Obecnie całą Polskę z zachodu na wschód można przejechać autostradą A4 od Zgorzelca do Korczowej. A4, licząca prawie 670 km, jest głównym szlakiem drogowym z Europy Zachodniej na Ukrainę. Z kolei A1 łączy Gdańsk z granicą z Czechami w Gorzyczkach. Cała trasa liczy ponad 560 km.

Konieczne przedłużenie A2 do granicy

Na A2 kierowcy mogą obecnie dojechać od zachodniej granicy do Białej Podlaskiej. Dwa kolejne odcinki na wschód od tego miasta, o łącznej długości ponad 25 km, pozwolą za około trzy lata dotrzeć do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. 10 czerwca podpisano umowę na realizację odcinka od okolic Kijowca do Dobrynia, a pod koniec lipca rozstrzygnięto przetarg na fragment od Białej Podlaskiej do Kijowca.



Jednocześnie GDDKiA przystępuje do rozbudowy A2 między Łodzią i Warszawą. Według najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu liczba pojazdów korzystających codziennie z tej trasy wynosi od blisko 60 tys. w okolicy Łodzi do niemal 100 tys. w Warszawie.



Łączna długość A2 objęta inwestycją wynosi 92 km. Na 89 km zostaną dobudowane dodatkowe pasy, a na pozostałych 3 km, na wysokości węzła Łódź Północ, zaplanowano m.in. wymianę nawierzchni i montaż energooszczędnego oświetlenia. Na 3-kilometrowym odcinku między węzłami Pruszków i Konotopa autostrada zyska czwarty pas na obu jezdniach, a na pozostałej trasie każda jezdnia będzie miała po trzy pasy.



Rozbudowany odcinek A2 ma być pierwszym w kraju odcinkiem autostrady samowystarczalnym energetycznie. Urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, m.in. oświetlenie i stacje meteorologiczne, mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.

Planowane zmiany na A1

W przypadku A1 GDDKiA planuje w przyszłości poszerzenie 35-kilometrowego odcinka między Toruniem i Włocławkiem. Trwają prace przygotowawcze, a do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.



A1 ma obecnie 566,6 km w eksploatacji w tym 414,7 km w zarządzie GDDKiA, a 151,9 km w zarządzie koncesjonariusza: Gdańsk Transport Company na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe), koncesja wygaśnie w 2039 r. Na ponad 80 km od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy jezdnie mają już po trzy pasy ruchu.

Kierowcy odetchną na odcinku Katowice-Kraków

Rozbudowywana będzie także A4. Po wygaśnięciu 15 marca 2027 r. koncesji na odcinek Katowice–Kraków trasa przejdzie w zarząd GDDKiA. Ze względu na rosnący ruch, który między Katowicami a Krakowem przekracza średnio 50 tys. pojazdów dziennie, przygotowywane jest poszerzenie autostrady o trzeci pas.



GDDKiA prowadzi również przygotowania do rozbudowy dolnośląskiego odcinka A4. Dla 35 km między węzłami Krzyżowa, Krzywa i Legnica wydano decyzje środowiskowe. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2027-2031. Kolejny, ponad 80-kilometrowy odcinek od Legnicy do Wrocławia Wschód ma być realizowany w latach 2029-2034.



Do docelowej sieci autostrad ma dołączyć także A50, która będzie południową częścią Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dokładny przebieg trasy nie jest jeszcze znany. GDDKiA szacuje, że cała OAW będzie miała ok. 240 km, mniej więcej po połowie przypadając na A50 i drogę ekspresową S50.



W pełni dostępne dla kierowców są już autostrady A6 i A8 Pierwsza z nich jest pozostałością niemieckiej autostrady, którą przez lata przebudowano. Druga jest całkowicie nowym odcinkiem, z mostem na Odrze wybudowanym w okolicy jazu i śluzy na Wyspie Rędzińskiej. A6 ma 28,4 km, a A8 – 22,7 km. Z kolei A18, której modernizacja zakończyła się w 2023 r., ma obecnie 76,5 km. W latach 2028-2029 planowane jest dobudowanie pasów awaryjnych i przebudowa nawierzchni na końcowym odcinku A18 między węzłami Golnice i Krzyżowa.