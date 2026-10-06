Pierwsza egzekucja w armii USA od 60 lat. Żołnierz zostanie rozstrzelany

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Pentagon ogłosił decyzję o wykonaniu kary śmierci na Nidalu Hasanie, sprawcy masakry w teksańskiej bazie wojskowej Fort Hood. Będzie to pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad sześciu dekad. Wyrok ma zostać wykonany przez rozstrzelanie.

W poniedziałek Pentagon poinformował, że Nidal Hasan, były psychiatra wojskowy skazany na śmierć za masową strzelaninę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza taka egzekucja w amerykańskich siłach zbrojnych od 1961 roku. Decyzję o przeprowadzeniu wyroku zatwierdził prezydent Donald Trump, po rekomendacji sekretarza obrony Pete’a Hegsetha.

Tragiczna masakra w Fort Hood

Do tragedii doszło 5 listopada 2009 roku w bazie wojskowej w Teksasie. Nidal Hasan otworzył ogień w centrum przygotowań żołnierzy do służby, zabił 13 osób i ranił 32 kolejne. Wśród ofiar znalazło się 12 żołnierzy oraz jeden cywil. Hasan został postrzelony przez służby i aresztowany na miejscu.

W 2013 roku sąd wojskowy uznał go za winnego 13 zarzutów morderstwa z premedytacją oraz 32 zarzutów usiłowania zabójstwa. Od tego czasu Hasan przebywa w wojskowym areszcie w Fort Leavenworth w stanie Kansas. Jest jednym z zaledwie czterech żołnierzy w amerykańskiej armii, na których ciąży prawomocny wyrok śmierci.

Nieudana egzekucja skazanej na śmierć. Christa Pike trafiła do szpitala Christa Pike, skazana na karę śmierci w amerykańskim Tennessee, trafiła do szpitala po tym, jak przeżyła dwa śmiertelne zastrzyki podczas egzekucji - przekazał jej prawnik.

Egzekucja po ponad 60 latach przerwy

Ostatnia egzekucja w amerykańskich siłach zbrojnych miała miejsce w 1961 roku. Wówczas stracono szeregowca Johna Bennetta, skazanego za gwałt i usiłowanie zabójstwa 11-letniej dziewczynki w Austrii.

Obecnie nie podano jeszcze terminu ani miejsca wykonania wyroku na Hasanie. Zgodnie z procedurami wojskowymi egzekucja musi zostać przeprowadzona w ciągu 150 dni od zatwierdzenia przez prezydenta, ale nie wcześniej niż po upływie 60 dni.

Informacja o egzekucji pojawiła się po tym, jak w czerwcu ABC News doniosła w oparciu o dokumenty i relacje urzędników, że armia planuje przeprowadzenie egzekucji wojskowych.

Plan, noszący nazwę Operation Resolute Justice, zobowiązywał przedstawicieli armii do koordynacji działań z Federalnym Biurem Więziennictwa w celu przeniesienia skazanych więźniów z wojskowego zakładu karnego w Fort Leavenworth do federalnego ośrodka egzekucyjnego w Terre Haute w stanie Indiana. Właśnie tam departament sprawiedliwości USA przeprowadził serię federalnych egzekucji niezwiązanych z wojskiem podczas pierwszej kadencji Trumpa.