RMF24

Amerykanie będą mogli ubiegać się o wyjątkowy paszport z podobizną Donalda Trumpa. Limitowana edycja dokumentu pojawi się z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. To kolejny element szeroko zakrojonych działań upamiętniających jubileusz.

„Patriotyczny Paszport” z Trumpem

Donald Trump zaprezentował w internecie wzór okolicznościowej wersji amerykańskiego paszportu, na którym widnieje jego podobizna. Wzór „Patriotycznego Paszportu” pojawił się na platformie Truth Social. Na zdjęciu Trump stoi z zaciśniętymi pięściami przy biurku w Gabinecie Owalnym, a w tle widoczny jest tekst Deklaracji Niepodległości. Dokument opatrzono także podpisem prezydenta.

„Nowy paszport USA, który mówi: Witamy, ale bądź grzeczny!” — napisał Trump w poście na Truth Social. Nie wiadomo, co prezydent miał na myśli, ponieważ amerykańskie paszporty wydawane są wyłącznie obywatelom USA.

Hołd dla prezydenta i ojców założycieli

Departament Stanu Stanów Zjednoczonych potwierdził, że nowy dokument „z dumą oddaje hołd” prezydentowi oraz ojcom założycielom USA - poinformował „Washington Post”. Portret Donalda Trumpa znajdzie się na wewnętrznej stronie przedniej okładki, natomiast wizerunki ojców założycieli pojawią się na tylnej okładce paszportu.

O paszporty z Trumpem Amerykanie będą mogli ubiegać się od 6 lipca - do wyczerpania zapasów. Departament Stanu zapowiedział, że przygotowano 40 tysięcy egzemplarzy tej wyjątkowej edycji.

24-karatowa pamiątkowa moneta z wizerunkiem Trumpa

Już w kwietniu amerykańskie media informowały o planach wprowadzenia limitowanej edycji paszportów z wizerunkiem prezydenta. Jak podaje „New York Times”, projekt wpisuje się w szersze działania administracji Trumpa, mające na celu umieszczanie jego nazwiska, wizerunku lub podpisu na nieruchomościach federalnych oraz programach rządowych.

Z okazji 250. rocznicy niepodległości Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła również projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Natomiast nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.