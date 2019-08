Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie wezwał wszystkich do modlitwy w intencji Amazonii, gdzie trwają pożary lasów. Przypomniał, że obszar ten jest "płucem" niezbędnym dla całej Ziemi.

Trwa walka z pożarami lasów Amazonii / Porto Velho Firefighters HANDOUT / PAP/EPA

Zwracając się do tysięcy osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra na modlitwie Anioł Pański, papież powiedział: Jesteśmy wszyscy zaniepokojeni rozległymi pożarami, które wybuchły w Amazonii. Módlmy się o to, aby dzięki zaangażowaniu wszystkich zostały jak najszybciej ugaszone. To leśne płuco jest niezbędne dla naszej planety - dodał Franciszek.

W Watykanie w dniach od 6 do 27 października odbędzie się zwołany przez papieża synod biskupów na temat Amazonii. Temat obrad to: "Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej".



W Brazylii do walki z pożarami lasów w Amazonii oddelegowano lotnictwo wojskowe i 44 tysiące żołnierzy.



Walka z tym żywiołem to jeden z tematów rozmów przywódców na trwającym szczycie G7 w Biarritz we Francji.