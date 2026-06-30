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„Zawróćcie z tej drogi!”. Ostatnie ostrzeżenie papieża Leona XIV

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (12:46)

Papież Leon XIV skierował list z apelem do bractwa lefebrystów, aby odstąpili od planów zapowiedzianych na środę święceń biskupich bez jego zgody, które stanowiłyby nowy akt schizmy. Zapewnił o woli dialogu z bractwem, które nie uznaje najważniejszych postanowień Soboru Watykańskiego II.

„Zawróćcie z tej drogi!”. Ostatnie ostrzeżenie papieża Leona XIV
Papież Leon XIV, fot. RICCARDO ANTIMIANI /PAP/EPA
  • Papież Leon XIV zaapelował do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, aby zrezygnowali z planowanych święceń biskupich bez jego zgody.
  • W liście podkreślił szacunek dla tradycji i zaangażowania lefebrystów, jednocześnie wyrażając gotowość do dialogu i pojednania.
  • Papież wezwał do poważnego rozważenia duchowego dobra wiernych i ostrzegł, że schizma pozbawi ich możliwości godziwego przyjmowania sakramentów.

W opublikowanym przez Watykan liście do księdza Davide Pagliaraniego, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, papież napisał: „Z ojcowską troską pragnę zwrócić się do Księdza, a za Księdza pośrednictwem do biskupów, kapłanów, seminarzystów i wiernych związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, świadomy odpowiedzialności, którą Pan powierzył mi jako Następcy Apostoła Piotra”.

Papież: Wzywam i proszę

Leon XIV podkreślił, że „Kościół uznaje przywiązanie do życia liturgicznego, zaangażowanie w formację kapłańską, gorliwość apostolską oraz pragnienie wierności tradycji, które charakteryzują wiele osób i wspólnot związanych z tym Bractwem”.

„To właśnie stanowiło motyw postawy uwagi i życzliwości, jaką moi Poprzednicy nieustannie wam okazywali” - dodał.

„W tym duchu, przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia” - zaznaczył papież.

Leon XIV: To grzech niezwykle ciężki

Leon XIV zapewnił, że Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia z lefebrystami.

Modlę się za was, ponieważ rozdzieranie całej tkanej bez szwów Tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Niech Pan oświeci wasze sumienia i obudzi wasze serca. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru” - napisał papież.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: papież Leon XIV lefebryści

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