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Papież Leon XIV skierował list z apelem do bractwa lefebrystów, aby odstąpili od planów zapowiedzianych na środę święceń biskupich bez jego zgody, które stanowiłyby nowy akt schizmy. Zapewnił o woli dialogu z bractwem, które nie uznaje najważniejszych postanowień Soboru Watykańskiego II.

W opublikowanym przez Watykan liście do księdza Davide Pagliaraniego, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, papież napisał: „Z ojcowską troską pragnę zwrócić się do Księdza, a za Księdza pośrednictwem do biskupów, kapłanów, seminarzystów i wiernych związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, świadomy odpowiedzialności, którą Pan powierzył mi jako Następcy Apostoła Piotra”.

Papież: Wzywam i proszę

Leon XIV podkreślił, że „Kościół uznaje przywiązanie do życia liturgicznego, zaangażowanie w formację kapłańską, gorliwość apostolską oraz pragnienie wierności tradycji, które charakteryzują wiele osób i wspólnot związanych z tym Bractwem”.

„To właśnie stanowiło motyw postawy uwagi i życzliwości, jaką moi Poprzednicy nieustannie wam okazywali” - dodał.

„W tym duchu, przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca: zawróćcie z tej drogi! Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które miłują i których poszukują dla swojego uświęcenia” - zaznaczył papież.

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Leon XIV: To grzech niezwykle ciężki

Leon XIV zapewnił, że Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia z lefebrystami.

„Modlę się za was, ponieważ rozdzieranie całej tkanej bez szwów Tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Niech Pan oświeci wasze sumienia i obudzi wasze serca. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru” - napisał papież.