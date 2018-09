​Papież Franciszek w drodze powrotnej z Estonii, po zakończeniu podróży do republik bałtyckich, przesłał telegram z pozdrowieniami dla prezydenta Andrzeja Dudy i całego narodu polskiego.

Papież Franciszek odpowiadał na pytania podróżujących z nim dziennikarzy. / MAX ROSSI / POOL / PAP/EPA

Watykan poinformował we wtorek, że papież w depeszy do prezydenta napisał: "Przelatując nad Polską w drodze powrotnej do Rzymu przesyłam serdeczne życzenia Jego Ekscelencji i Pana rodakom". Prosząc o błogosławieństwo Wszechmogącego Boga dla narodu, gorąco ponawiam zapewnienie o moich modlitwach - dodał Franciszek.

Telegramy z pozdrowieniami papież wystosował do wszystkich krajów, nad którymi przelatywał: Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Bośni oraz powitalny do Włoch.

Do Rzymu papież powrócił wieczorem. Jego pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii odbyła się w roku stulecia niepodległości tych trzech republik i 25 lat po wizycie św. Jana Pawła II.

Na pokładzie samolotu Franciszek odpowiadał na pytania podróżujących z nim dziennikarzy. Zapis konferencji prasowej zostanie zgodnie ze zwyczajem wkrótce ogłoszony.

To była ostatnia w tym roku zagraniczna papieska pielgrzymka, po wizytach w Chile i Peru, w Genewie w Szwajcarii i w Irlandii.

W styczniu 2019 roku papież uda się do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Na początku września ujawnił również, że w przyszłym roku chciałby odwiedzić Japonię.

Nie wyklucza się również podróży do Mozambiku.